Чоловіки, які отримали статус "обмежено придатних" до 4 червня 2024 року, мають повторно пройти медогляд протягом 9 місяців. На цьому наголосив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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Як мають діяти тимчасово непридатні

Статус "тимчасово непридатного" надався чоловікам і до набуття нових законів про мобілізацію. Зазначимо, що тимчасово непридатними визнаються ті військовозобов'язані, які мають проблеми зі здоров'ям, але вони можуть бути виправлені. Так, наприклад, людині потрібна операція для покращення свого фізичного стану. Визнані тимчасово непридатними направляються на лікування. Вони отримують відпустку або тимчасове звільнення від службових обов'язків.

Такі громадяни після завершення лікування протягом 6 – 12 місяців мають повторно пройти військово-лікарську комісію.

У Міноборони розповіли, як діяти після 18 травня тимчасово непридатним. Там нагадали, що направлення військовозобов'язаним на військово-лікарську комісію може бути видане лише після оновлення ними персональних даних.

Автоматичне переведення до категорії придатних чи непридатних у чинному законодавстві не передбачено. Питання про придатність чи непридатність до військової служби вирішує виключно ВЛК,

– зауважили в оборонному відомстві.

Слід зазначити, що після проходження ВЛК колишні "обмежено придатні", окрім статусу придатного, непридатного і тимчасово непридатного, можуть бути визнані також придатними до служби за деякими напрямками та непридатними до військової служби з переоглядом.

Непридатні до військової служби з повторною перекомісією мають пройти повторний медогляд через 6 або 12 місяців. Придатні до служби за деякими напрямками означає, що люди можуть служити у ТЦК, частинах забезпечення військ, підрозділах зв'язку, логістики, медицини, навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах.

Нагадаємо, що повторну ВЛК після 18 травня мають пройти також чоловіки призовного віку, які вперше отримали інвалідність 2 або 3 групи після 24 лютого 2022 року й до набуття чинності закону про мобілізацію. Водночас повторному медогляду не підлягають особи, які: