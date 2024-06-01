Після того, як минає 60 днів, відведених військовозобов'язаним на оновлення облікових даних, повістку можуть надіслати поштою. Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, що в такому випадку повістка буде вважатись врученою.

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Що стає підтвердженням вручення повістки

За його словами, повістка дійсно може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста.

Якщо до 16 липня військовозобов'язаний не уточнив адресу свого місця проживання, повістку надсилають на його адресу зареєстрованого місця проживання.

При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення,

– сказав Істомін.

Отримувач повістки не повинен підписуватись. Підтвердженням вручення повістки є:

день отримання такого поштового відправлення, що підтверджується інформацією та/або документами від пошти;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання

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