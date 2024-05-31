Про мобілізацію в Україні президент розповів на спільній пресконференції учасників третього саміту Україна – Північна Європа.

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Мобілізація збільшилася

Володимир Зеленський пояснив, що загальна мобілізація населення в Україні не закінчувалася й триває далі.

Щодо мобілізації, я просто хотів би, щоб всі зрозуміли деталі технічно. Мобілізація у нас не закінчувалася. В час війни мобілізація вона обов'язкова. Вона не закінчується і йде,

– наголосив глава держави.

Президент також пояснив, що новий закон вніс деякі зміни до попереднього закону про мобілізацію та воєнний стан в Україні.

А мобілізація як ішла, так і йде. Правда, скажу вам відкрито, вона після цього закону, якщо чесно, збільшилася,

– визнав Володимир Зеленський.

Зверніть увагу! Відповідно до нового закону про мобілізацію, мобілізаційний вік в Україні починається від 25 років.

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