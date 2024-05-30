Чому "економічного бронювання" не буде

Як повідомляється, відмова від такої ідеї може бути повʼязана з побоюваннями Генштабу щодо того, що "економічне бронювання" не розв'яже проблему з нестачею кадрів. На додаток, такий крок може сприйматися згодом як офіційний відкуп від мобілізації та спричинить негативну реакцію в армії.

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Своєю чергою, у Генштабі відмовилися коментувати свою позицію щодо "економічного бронювання" та відповіли, що це питання не в їх компетенції.

Наразі від ідеї економічного бронювання відмовилися взагалі, тому що категорично проти був Генштаб. Але 5 мільярдів доларів, які через це не потраплять до бюджету, треба чимось покрити. Думаю, зростання податків частково вирішить цю проблему,

– сказав співрозмовник в ОП.

Водночас як вважає голова фінансового комітету Ради Данило Гетьманцев, питання бронювання та підвищення податків взагалі не пов'язані між собою. А підвищення податків буде в будь-якому разі.

Що відомо про "економічне бронювання"

Голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Давид Арахамія заявив, що уряд розробляє новий механізм бронювання, де критерієм стануть сплачені податки або зарплати працівників.

Арахамія пояснив, що зарплати військовим – "це наші гроші у вигляді мит і податків". Проте, щоб ці кошти зʼявлялися, "економіка має працювати".