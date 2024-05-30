Що треба для отримання пенсії

Подати заявку на пенсію по втраті годувальника може будь-яка особа, для якої померлий годувальник був єдиним джерелом засобів існування.

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Подати заявку на пенсію по втраті годувальника можна в територіальних органах Пенсійного фонду.

Необхідні документи для отримання послуги включають:

Заяву;

Документи про місце проживання;

Індивідуальні відомості застрахованої особи з 1 липня 2000 року;

Документ про реєстраційний номер облікової картки платника податків або свідоцтво про державне соціальне страхування для пенсіонера та померлого годувальника (за наявності);

Свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

Довідка про склад сім’ї померлого годувальника (за наявності);

Копії документів, що підтверджують родинні зв'язки з померлим годувальником (за наявності);

Свідоцтво про смерть годувальника або документи, що підтверджують його відсутність або смерть;

Документи про вік померлого годувальника, якщо відсутні в інших документах;

Довідки з навчальних закладів про денну форму навчання;

Довідка про те, що член сім’ї померлого годувальника займається доглядом за дитиною до 8 років;

Документ про залежність членів сім’ї від померлого годувальника;

Експертний висновок про причини смерті годувальника;

Документ військової частини, що підтверджує дату та причину смерті військовослужбовця;

Документи про стаж роботи відповідно до встановлених правил.

Які умови надання пенсії для різних членів сім'ї

Визначення членів сім'ї, які перебували на утриманні померлого годувальника, включає тих, хто:

був на повному утриманні померлого;

регулярно отримував від померлого фінансову допомогу, яка була для них основним засобом існування.

Важливо знати, що різні члени сім'ї мають різні умови отримання пенсії годувальника:

Члени сім'ї померлого, для яких його підтримка була основним джерелом доходу, але які вже отримували пенсію, мають право за бажанням перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Усиновлені діти мають таке ж право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, як і рідні діти.

Батьки й подружжя померлого, які не перебували на його утриманні, втім, втратили джерело доходу, можуть претендувати на пенсію через втрату годувальника.

Непрацездатні члени сім'ї особи, яка зникла безвісти, згідно з Законом України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти", мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, незалежно від страхового стажу годувальника, якщо інше не передбачено законодавством.

Пасинки та падчерки мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми, якщо не отримували аліментів від біологічних батьків.

Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, зберігають це право навіть після усиновлення.

Який розмір пенсії по втраті годувальника

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника визначається так:

для одного непрацездатного члена сім'ї – 50% від пенсії за віком померлого годувальника;

для двох та більше непрацездатних членів сім'ї – 100% від пенсії за віком померлого, яка розподіляється між ними порівну.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається на весь час, поки член сім'ї вважається непрацездатним, а тим, хто досяг пенсійного віку – довічно.