Які пільги може отримати сім'я по втраті військового

Під час розмови з 24 Каналом адвокат Катерини Аніщенко розповіла, що пільги після загибелі військового можуть отримати як батьки загиблого, так і його діти.

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Втім важливим моментом у цьому є підтверджена відповідними документами загибель військового з результатами службового розслідування.

Сума, яку можуть отримати родичі, становить 15 мільйонів гривень. Однак вона не виплачується одним платежем – її розбивають на 3 платежі.

Катерина Аніщенко

Адвокат юридичної компанії "Riyako&partners", заступник голови військового комітету Асоціації правників України

Сума буде розподілятися пропорційно між всіма членами сім'ї загиблого, які подадуть відповідну заяву.

Які документи варто подати та куди

За словами Катерини Аніщенко родичам загиблого військового насамперед варто звернутися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) з якого був мобілізований військовослужбовець. Також, це можна зробити за місцем останнього місця проживання особи.

  • Члени сім'ї пишуть заяву на отримання пільг та подають відповідну інформацію на підтвердження родинних зв'язків,
  • Крім того, вказується банківський рахунок, куди будуть переказувати кошти.

Експертка додає, що на сьогодні вже є позитивні судові рішення щодо допомоги, яку можуть отримати діти загиблих військовослужбовців, які ще не народженні, але зачаті за їхнього життя.

Які є пільги для учасників бойових дій

Нагадуємо, що воїни зі статусом УБД мають право на соціальних виплат, компенсації за участь у бойових діях, кошти на оздоровлення тощо.

  • До пільг щодо медичного обслуговування входять – безкоштовне медичне обслуговування, санаторно-курортне лікування, безкоштовне забезпечення медикаментами.
  • Ті військові, які внаслідок бойових дій, втратили працездатність, можуть отримати додаткову надбавку до пенсії. Її розмір 25% від прожиткового мінімуму, тобто у 2024 році це 590,25 гривні.
  • Комунальні послуги та пільги – це знижки або повне звільнення від оплати комунальних послуг.
  • Пільги на житло – у військових є право на першочергове отримання житла та можливість скористатися пільговим кредитуванням для придбання житла чи земельних ділянок.