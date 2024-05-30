Які пільги може отримати сім'я по втраті військового

Під час розмови з 24 Каналом адвокат Катерини Аніщенко розповіла, що пільги після загибелі військового можуть отримати як батьки загиблого, так і його діти.

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Втім важливим моментом у цьому є підтверджена відповідними документами загибель військового з результатами службового розслідування.

Важливо! Смерть особи за результатами службового розслідування має настати саме в межах виконання службових обов'язків під час захисту Батьківщини.

Сума, яку можуть отримати родичі, становить 15 мільйонів гривень. Однак вона не виплачується одним платежем – її розбивають на 3 платежі.

Катерина Аніщенко Адвокат юридичної компанії "Riyako&partners", заступник голови військового комітету Асоціації правників України Сума буде розподілятися пропорційно між всіма членами сім'ї загиблого, які подадуть відповідну заяву.

Які документи варто подати та куди

За словами Катерини Аніщенко родичам загиблого військового насамперед варто звернутися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) з якого був мобілізований військовослужбовець. Також, це можна зробити за місцем останнього місця проживання особи.

Члени сім'ї пишуть заяву на отримання пільг та подають відповідну інформацію на підтвердження родинних зв'язків,

Крім того, вказується банківський рахунок, куди будуть переказувати кошти.

Зверніть увагу! Якщо право на пільги має неповнолітня дитина загиблого військового, тоді законним представником є мати, або батько. Залежно від ситуації, подають заяву законні представники дитини.

Експертка додає, що на сьогодні вже є позитивні судові рішення щодо допомоги, яку можуть отримати діти загиблих військовослужбовців, які ще не народженні, але зачаті за їхнього життя.

Які є пільги для учасників бойових дій

Нагадуємо, що воїни зі статусом УБД мають право на соціальних виплат, компенсації за участь у бойових діях, кошти на оздоровлення тощо.