Пенсії військовим влітку 2024
Учасники бойових дій можуть вийти на пенсію за віком з пільгами за Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
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Вікові та страхові вимоги:
- Чоловіки з УБД можуть отримати пенсію від 55 років, якщо у них є щонайменше 25 років страхового стажу.
- Жінки зі статусом УБД можуть виходити на пенсію від 50 років зі страховим стажем не менше 20 років.
Цивільні пенсіонери, які брали участь в АТО/ООС, мають можливість врахувати свій стаж за участь у цих операціях на пільгових умовах. Три місяці роботи у цих умовах рахуються як один місяць служби, що може бути враховано територіальними органами Пенсійного фонду.
Які пільги є для учасників бойових дій
Учасники бойових дій мають право на додаткові соціальні гарантії, які включають соціальні виплати, компенсації за участь у бойових діях, фінансування оздоровчих заходів, та іншу матеріальну підтримку.
Військовослужбовці зі статусом УБД мають доступ до різноманітних пільгових медичних послуг, які включають безкоштовне медичне обслуговування, санаторно-курортне лікування, а також безкоштовне забезпечення медикаментами.
Пільги на комунальні послуги
Особи зі статусом УБД можуть скористатися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, отримуючи знижки або повне звільнення від платежів. Також їм надається першочергове право на отримання житла і можливість скористатися пільговим кредитуванням для придбання житла або земельних ділянок.