Пенсії військовим влітку 2024

Учасники бойових дій можуть вийти на пенсію за віком з пільгами за Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Вікові та страхові вимоги:

Чоловіки з УБД можуть отримати пенсію від 55 років, якщо у них є щонайменше 25 років страхового стажу.

Жінки зі статусом УБД можуть виходити на пенсію від 50 років зі страховим стажем не менше 20 років.

Зауважте! Навіть з мінімальною пенсією 2 725 гривень у 2024 році, за п'ять років пенсіонер отримає 163 500 гривень. Якщо заробітна плата була вищою за середню, то розмір пенсії також буде вищим, збільшуючи загальну суму, що отримується за п'ять років.

Цивільні пенсіонери, які брали участь в АТО/ООС, мають можливість врахувати свій стаж за участь у цих операціях на пільгових умовах. Три місяці роботи у цих умовах рахуються як один місяць служби, що може бути враховано територіальними органами Пенсійного фонду.

Які пільги є для учасників бойових дій

Учасники бойових дій мають право на додаткові соціальні гарантії, які включають соціальні виплати, компенсації за участь у бойових діях, фінансування оздоровчих заходів, та іншу матеріальну підтримку.

Важливо! Для оформлення військової пенсії військовослужбовцям зазвичай потрібно подати пакет документів через уповноважені органи силових міністерств чи відомств, зокрема через ТЦК та СП в Міноборони. Потім ці документи передаються до Пенсійного фонду для призначення пенсії.

Військовослужбовці зі статусом УБД мають доступ до різноманітних пільгових медичних послуг, які включають безкоштовне медичне обслуговування, санаторно-курортне лікування, а також безкоштовне забезпечення медикаментами.

До слова! Учасники бойових дій, які втратили працездатність, мають право на доплату до пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму. У 2024 році, коли прожитковий мінімум становить 2 361 гривню, це становить 590,25 гривень.

Пільги на комунальні послуги

Особи зі статусом УБД можуть скористатися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, отримуючи знижки або повне звільнення від платежів. Також їм надається першочергове право на отримання житла і можливість скористатися пільговим кредитуванням для придбання житла або земельних ділянок.