Пенсии военным летом 2024

Участники боевых действий могут выйти на пенсию по возрасту со льготами по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Возрастные и страховые требования:

Мужчины с УБД могут получить пенсию от 55 лет, если у них есть не менее 25 лет страхового стажа.

Женщины со статусом УБД могут выходить на пенсию от 50 лет со страховым стажем не менее 20 лет.

Заметьте! Даже с минимальной пенсией 2 725 гривен в 2024 году, за пять лет пенсионер получит 163 500 гривен. Если заработная плата была выше средней, то размер пенсии также будет выше, увеличивая общую сумму, получаемую за пять лет.

Гражданские пенсионеры, которые принимали участие в АТО/ООС, имеют возможность учесть свой стаж за участие в этих операциях на льготных условиях. Три месяца работы в этих условиях считаются как один месяц службы, что может быть учтено территориальными органами Пенсионного фонда.

Какие льготы есть для участников боевых действий

Участники боевых действий имеют право на дополнительные социальные гарантии, которые включают социальные выплаты, компенсации за участие в боевых действиях, финансирование оздоровительных мероприятий, и другую материальную поддержку.

Важно! Для оформления военной пенсии военнослужащим обычно нужно подать пакет документов через уполномоченные органы силовых министерств или ведомств, в частности через ТЦК и СП в Минобороны. Затем эти документы передаются в Пенсионный фонд для назначения пенсии.

Военнослужащие со статусом УБД имеют доступ к различным льготным медицинским услугам, которые включают бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, а также бесплатное обеспечение медикаментами.

К слову! Участники боевых действий, утратившие трудоспособность, имеют право на доплату к пенсии в размере 25% от прожиточного минимума. В 2024 году, когда прожиточный минимум составляет 2 361 гривну, это составляет 590,25 гривен.

Льготы на коммунальные услуги

Лица со статусом УБД могут воспользоваться льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, получая скидки или полное освобождение от платежей. Также им предоставляется первоочередное право на получение жилья и возможность воспользоваться льготным кредитованием для приобретения жилья или земельных участков.