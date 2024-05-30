Какие льготы может получить семья по потере военного
Во время разговора с 24 Каналом адвокат Екатерины Анищенко рассказала, что льготы после гибели военного могут получить как родители погибшего, так и его дети.
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Впрочем, важным моментом в этом является подтвержденная соответствующими документами гибель военного с результатами служебного расследования.
Сумма, которую могут получить родственники, составляет 15 миллионов гривен. Однако она не выплачивается одним платежом – ее разбивают на 3 платежа.
Сумма будет распределяться пропорционально между всеми членами семьи погибшего, которые подадут соответствующее заявление.
Какие документы следует подать и куда
По словам Екатерины Анищенко родственникам погибшего военного прежде всего стоит обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) из которого был мобилизован военнослужащий. Также, это можно сделать по месту последнего места жительства лица.
- Члены семьи пишут заявление на получение льгот и подают соответствующую информацию в подтверждение родственных связей,
- Кроме того, указывается банковский счет, куда будут переводить средства.
Эксперт добавляет, что на сегодня уже есть положительные судебные решения о помощи, которую могут получить дети погибших военнослужащих, которые еще не рождены, но зачатые при их жизни.
Какие есть льготы для участников боевых действий
Напоминаем, что воины со статусом УБД имеют право на социальные выплаты, компенсации за участие в боевых действиях, средства на оздоровление и тому подобное.
- К льготам по медицинскому обслуживанию входят – бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, бесплатное обеспечение медикаментами.
- Те военные, которые в результате боевых действий, потеряли трудоспособность, могут получить дополнительную надбавку к пенсии. Ее размер 25% от прожиточного минимума, то есть в 2024 году это 590,25 гривны.
- Коммунальные услуги и льготы – это скидки или полное освобождение от оплаты коммунальных услуг.
- Льготы на жилье – у военных есть право на первоочередное получение жилья и возможность воспользоваться льготным кредитованием для приобретения жилья или земельных участков.