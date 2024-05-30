Что нужно для получения пенсии

Подать заявку на пенсию по потере кормильца может любое лицо, для которого умерший кормилец был единственным источником средств существования.

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Подать заявку на пенсию по потере кормильца можно в территориальных органах Пенсионного фонда.

Необходимые документы для получения услуги включают:

Заявление;

Документы о месте проживания;

Индивидуальные сведения застрахованного лица с 1 июля 2000 года;

Документ о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или свидетельство о государственном социальном страховании для пенсионера и умершего кормильца (при наличии);

Свидетельство о рождении или паспорт лица, которому назначается пенсия;

Справка о составе семьи умершего кормильца (при наличии);

Копии документов, подтверждающих родственные связи с умершим кормильцем (при наличии);

Свидетельство о смерти кормильца или документы, подтверждающие его отсутствие или смерть;

Документы о возрасте умершего кормильца, если отсутствуют в других документах;

Справки из учебных заведений о дневной форме обучения;

Справка о том, что член семьи умершего кормильца занимается уходом за ребенком до 8 лет;

Документ о зависимости членов семьи от умершего кормильца от умершего кормильца;

Экспертное заключение о причинах смерти кормильца;

Документ воинской части, подтверждающий дату и причину смерти военнослужащего;

Документы о стаже работы в соответствии с установленными правилами.

Какие условия предоставления пенсии для разных членов семьи

Определение членов семьи, которые находились на содержании умершего кормильца, включает тех, кто:

был на полном содержании умершего;

регулярно получал от умершего финансовую помощь, которая была для них основным средством существования.

Важно знать, что разные члены семьи имеют разные условия получения пенсии кормильца:

Члены семьи умершего, для которых его поддержка была основным источником дохода, но которые уже получали пенсию, имеют право по желанию перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.

Усыновленные дети имеют такое же право на пенсию в связи с потерей кормильца, как и родные дети.

Родители и супруги умершего, которые не находились на его иждивении, впрочем, потеряли источник дохода, могут претендовать на пенсию в связи с потерей кормильца.

Нетрудоспособные члены семьи лица, пропавшего без вести, согласно Закону Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, независимо от страхового стажа кормильца, если иное не предусмотрено законодательством.

Пасынки и падчерицы имеют право на пенсию наравне с родными детьми, если не получали алиментов от биологических родителей.

Несовершеннолетние дети, которые имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, сохраняют это право даже после усыновления.

Какой размер пенсии по потере кормильца

Размер пенсии в связи с потерей кормильца определяется так:

для одного нетрудоспособного члена семьи – 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца;

для двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% от пенсии по возрасту умершего, которая распределяется между ними поровну.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается на все время, пока член семьи считается нетрудоспособным, а тем, кто достиг пенсионного возраста – пожизненно.