Коли приходить пенсія

Пенсії надходять щомісяця в період із 4 по 25 число, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Іншими словами, точна дата надходження пенсії може змінюватись щомісяця, і вплинути на неї неможливо.

Пенсіонер може подати заяву на зміну способу отримання пенсії (наприклад, з "Укрпошти" на банк), але обрати конкретну дату виплати не можна – вона визначається автоматично і не підлягає індивідуальному коригуванню.

Кому у квітні підвищать виплати

З 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд України проведе індексацію виплат для тих пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати.

Хто отримає підвищення пенсії:

особи, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжили працювати та набули щонайменше 24 місяці страхового стажу;

особи, які мають менше ніж 24 місяців стажу, але з моменту призначення чи останнього перерахунку минуло не менше двох років.

Цього року перерахунок охопить переважно тих пенсіонерів, чиї виплати були призначені або оновлені у 2023 році. Важливу роль відіграє страховий стаж, набутий станом на 1 березня 2025 року.

Зверніть увагу! Ця норма не поширюється на осіб, які отримують пенсію за вислугу років (відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення") і ще не досягли 60-річного віку.