Чому ЄС вводить мита

ЦІ тарифи будуть націлені на політично чутливі американські штати. Мита, зокрема, стосуватимуться таких продуктів, як соєві боби, мотоцикли, алмази, сільськогосподарська продукція, птиця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Варто зауважити, що ЄС почав боротьбу з американськими тарифами ще в далекому 2018 році, коли був перший термін президентства Трампа.

Тоді США вдарили митами майже на 7 мільярдів доларів експорту європейської сталі та алюмінію, посилаючись на занепокоєння національною безпекою. У той час офіційні особи в Брюсселі висміювали думку про те, що ЄС становить таку загрозу,

– йдеться у повідомленні Bloomberg.

В той період Трамп утвердив такі тарифи: