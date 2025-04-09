Китай відповів США

США підвищили мита на товари з Китаю ще на 50%, довівши загальну ставку до 104%, передає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Нові китайські мита почнуть діяти з 10 квітня, після чого загальна ставка мит на імпорт із США становитиме 118%.

Пекін різко відреагував на дії Вашингтона, звинувативши США в безпідставному тиску й односторонній торгівельній агресії. Уряд Китаю заявив, що готовий вжити «рішучих заходів» у відповідь на подальше загострення ситуації.

Як реагують у США

У Білому Домі розкритикували позицію Китаю, заявивши, що Пекін "робить помилку", ігноруючи переговори щодо митної політики. Дональд Трамп, зі свого боку, заявив, що не має наміру відкладати введення нових тарифів.

Згідно з оголошеним 2 квітня планом адміністрації Трампа, США запровадять базове мито у 10% на всі імпортовані товари.

Зауважте! Для країн з великим торговим дефіцитом, зокрема для Китаю та ЄС, ставки будуть вищими: 34% для китайських товарів і 20% для європейських. Крім того, окремо заплановано 25% мита на імпорт автомобілів і легких вантажівок.