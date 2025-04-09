Канада впроваджує дзеркальні мита проти США

Вони почнуть діяти о 00:01, передає 24 Канал з посиланням на премʼєр-міністра Канади Марка Карні.

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О 12:01 за східноамериканським часом цієї ночі набувають чинності контрміти Канади,

– написав Марк Карні.

Він оголосив, що буде запроваджено 25% мита на всі транспортні засоби зі США, що не відповідають вимогам CUSMA (Угоди між Канадою, США та Мексикою). Крім того, набудуть чинності 25% мита на комплектуючі CUSMA-сумісних автомобілів, якщо вони не вироблені в Канаді чи Мексиці.

Важливо! Прем'єр Канади наголосив, що торгову кризу спричинив президент Трамп, і Канада відповідає цілеспрямовано та рішуче.