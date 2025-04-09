Україна може скасувати тарифи на американські товари

Тобто Київ буде ініціювати скасування тарифів, пише 24 Канал з посиланням на заступника міністра економіки й торгового представника України Тараса Качки.

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Він пояснив, що Київ імпортує із США продукції на 3-4 мільярди доларів. І на цю продукцію Україна має низькі мита або не має їх узагалі.

Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути,

– сказав Тарас Качка.

Зокрема заступник міністр економіки зазначив, що не впевнений, що Україні слід відповідати на нові мита Дональда Трампа. Причиною тому є "делікатний діалог із США за іншими треками".

Важливо! Качка наголосив, що наш інтерес – скасувати мита, а не робити певну ескалацію.