Украина может отменить тарифы на американские товары

То есть Киев будет инициировать отмену тарифов, пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя министра экономики и торгового представителя Украины Тараса Качки.

Читайте также Трамп готовится ввести большие пошлины на импорт лекарств: какая причина

Он пояснил, что Киев импортирует из США продукции на 3-4 миллиарда долларов. И на эту продукцию Украина имеет низкие пошлины или не имеет их вообще.

Поэтому мы готовы обнулить пошлины на американскую продукцию. Думаю, при первой же возможности будем говорить об этом с администрацией США: по их калькулятору и подходу так и должно быть,

– сказал Тарас Качка.

В частности заместитель министр экономики отметил, что не уверен, что Украине следует отвечать на новые пошлины Дональда Трампа. Причиной тому является "деликатный диалог с США по другим трекам".

Важно! Утка отметил, что наш интерес – отменить пошлины, а не делать определенную эскалацию.