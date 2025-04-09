Украина может отменить тарифы на американские товары
То есть Киев будет инициировать отмену тарифов, пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя министра экономики и торгового представителя Украины Тараса Качки.
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Он пояснил, что Киев импортирует из США продукции на 3-4 миллиарда долларов. И на эту продукцию Украина имеет низкие пошлины или не имеет их вообще.
Поэтому мы готовы обнулить пошлины на американскую продукцию. Думаю, при первой же возможности будем говорить об этом с администрацией США: по их калькулятору и подходу так и должно быть,
– сказал Тарас Качка.
В частности заместитель министр экономики отметил, что не уверен, что Украине следует отвечать на новые пошлины Дональда Трампа. Причиной тому является "деликатный диалог с США по другим трекам".
Важно! Утка отметил, что наш интерес – отменить пошлины, а не делать определенную эскалацию.