Как пошлины Трампа могут повлиять на Украину

В частности пострадает Евросоюз, пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

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Относительно негативов (позитивов) от "дня освобождения" для Украины, я бы, несмотря на различные противоречивые прогнозы, на позитивы бы не рассчитывал,

– отметил Гетманцев.

Он пояснил, что "бесспорно именно пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины". Это даже несмотря на небольшую часть товарного экспорта в США (речь идет о 0,9 миллиарда долларов или 2% всего экспорта в 2024 году).

Даже не уверен, что на это надо отвечать зеркально. Здесь хотелось бы услышать позицию Минэкономики,

– добавил Даниил Гетманцев.

Он отметил, что глобальная торговая война "будет бить существенно по экономикам наших экономических и торговых партнеров, прежде всего ЕС". В частности они будут замедляться, то есть генерировать меньше денег, что уменьшать возможности помощи Киеву.

К тому же правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм. И не только в отношении американских товаров.

Эти протекционистские меры уже существеннее ударят по Украине. Так глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики напомнил о прошлогодних вопросах блокирования агроэкспорта при гораздо более благоприятной глобальной рыночной конъюнктуре.

Заметьте! Гетманцев написал, что вводить 10% пошлины при дефиците внешней торговли с США в 2,6 миллиарда долларов – экономический цинизм высшего сорта.