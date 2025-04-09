Китай ответил США

США повысили пошлины на товары из Китая еще на 50%, доведя общую ставку до 104%, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Читайте также Украина может отменить пошлины на товары из США – заместитель министра экономики

Новые китайские пошлины начнут действовать с 10 апреля, после чего общая ставка пошлин на импорт из США составит 118%.

Пекин резко отреагировал на действия Вашингтона, обвинив США в безосновательном давлении и односторонней торговой агрессии. Правительство Китая заявило, что готово принять "решительные меры" в ответ на дальнейшее обострение ситуации.

Как реагируют в США

В Белом Доме раскритиковали позицию Китая, заявив, что Пекин "делает ошибку", игнорируя переговоры по таможенной политике. Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что не намерен откладывать введение новых тарифов.

Согласно объявленному 2 апреля плану администрации Трампа, США введут базовую пошлину в 10% на все импортируемые товары.

Заметьте! Для стран с большим торговым дефицитом, в частности для Китая и ЕС, ставки будут выше: 34% для китайских товаров и 20% для европейских. Кроме того, отдельно запланированы 25% пошлины на импорт автомобилей и легких грузовиков.