Сколько сейчас США получают с пошлин

Во время мероприятия в Белом доме, 8 апреля, Дональд Трамп сообщил, что введенные тарифы приносят США ежедневно 2 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В то же время отмечается, что за весь февраль, до введения тарифов для всех стран мира, США собрали лишь около 7,2 миллиарда долларов в виде таможенных пошлин.

Дональд Трамп Президент США Мы получаем почти 2 миллиарда долларов в день в виде тарифов... И нам очень хорошо удается заключать, я называю их индивидуальными соглашениями.

Кроме того, президент США заявил, что "Япония уже летит сюда", чтобы заключить соглашение по введенным тарифам. То же касается, по его словам, Южной Кореи и других стран.

Интересно! В противовес словам Трампа, еще раньше заявлялось, что первыми пострадают в торговой войне, которую начали США, именно американские потребители. Поэтому, среднее американское домохозяйство может платить на 2 100 долларов США больше в год за товары.