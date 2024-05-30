Почему "экономического бронирования" не будет

Как сообщается, отказ от такой идеи может быть связан с опасениями Генштаба относительно того, что "экономическое бронирование" не решит проблему с нехваткой кадров. В дополнение, такой шаг может восприниматься впоследствии как официальный откуп от мобилизации и повлечет негативную реакцию в армии.

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В свою очередь, в Генштабе отказались комментировать свою позицию относительно "экономического бронирования" и ответили, что этот вопрос не в их компетенции.

Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был Генштаб. Но 5 миллиардов долларов, которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему,

– сказал собеседник в ОП.

В то же время как считает председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, вопрос бронирования и повышения налогов вообще не связаны между собой. А повышение налогов будет в любом случае.

Что известно об "экономическом бронировании"

Председатель парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявил, что правительство разрабатывает новый механизм бронирования, где критерием станут уплаченные налоги или зарплаты работников.

Арахамия объяснил, что зарплаты военным – "это наши деньги в виде пошлин и налогов". Однако чтобы эти средства появлялись, "экономика должна работать".