Несколько дней назад венгерский премьер заявил, что, якобы, Зеленский отказался от "рождественского перемирия" и масштабного обмена пленными. В Офисе Президента сразу опровергли слова Орбана. Теперь там отметили, что венгр поспособствовал очередной массированной атаке России на Украину, передает 24 Канал со ссылкой на пост советника президента по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина.

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Пиар-ход Орбана сыграл на руку Кремлю

Литвин обнародовал свой ответ на запрос ВВС Украина относительно последних "импровизаций" Орбана.

Чиновник подчеркнул, что Венгрия заранее не сообщала Украине о переговорах с Путиным. Киев ни на что не уполномочивал Будапешт.

Обратите внимание! 11 декабря Виктор Орбан позвонил Путину. Зеленский жестко раскритиковал венгерского премьера, выразив "надежду", что тот, по крайней мере, воздержится от звонка Асаду.

Прямо сейчас мы видим, что пиар-ход господина Орбана был просто использован Москвой для прикрытия подготовки к очередному ракетному удару по нашей энергетической инфраструктуре,

– подчеркнул Литвин.

Чиновник отметил, что в погоне за яркими заголовками "Орбан в итоге помог Москве с ее нападением".

Напоследок советник Зеленского добавил, что Украина постоянно работает со всеми своими партнерами над координацией усилий по давлению на Россию к настоящему миру с надежными гарантиями. "Мир силой, как мы и наши партнеры неоднократно заявляли, возможен", – подытожил Литвин.

Напомним, что ранее в ОП отметили, что уже 2 недели продолжаются соответствующие контакты по значительному обмену пленными до конца года.