Кто еще мог быть к этому вовлечен и какой ужасный компромат Путин имеет на Олафа Шольца и Виктора Орбана – в разговоре с 24 Каналом рассказал пресс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа. Детали – читайте далее в материале.

Важно Будапештский меморандум – урок для Украины: как не повторить ошибок в новых соглашениях по безопасности

Кто помог Путину подготовиться к нападению на Украину

Дональд Трамп сказал, что он не бросит Украину и она станет рычагом влияния на Россию, чтобы прекратить войну. Однако он против, чтобы ВСУ использовали американское оружие для ударов по России. Мол, это эскалация. Как вы можете оценить такие заявления Трампа, следует ли беспокоиться Украине? Еще интересно, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию в январе, хотя обычно такой практики не было. Как вы можете оценить шаги Трампа?

Эти 2 шага – похожи. Как заявление об оружии, так и приглашение Си Цзиньпина на инаугурацию – это проявление мягкой позиции. На самом деле это означает, что как в отношении Китая, так и в отношении России, он имеет сильные аргументы. Ему не надо их показывать, потому что настоящая сила это тогда, когда человек может употреблять спокойный голос и объяснять, что и как будет, какие будут последствия, если стороны не будут придерживаться условий.

Приглашение Си Цзиньпина – это шаг, который показывает старшинство американского президента. Он приглашает, скажем, младшего партнера. Это не позиция равенства, но одновременно хороший жест для открытия переговоров.

Трамп сказал, что для него первоочередной проблемой является война России с Украиной. Он признал, что не сможет остановить ее за 24 часа. Насколько Трамп понимает, что не все так легко решить и далеко не факт, что после 20 января 2025 года будет прекращение огня?

Я считаю, что Трамп имеет все аргументы и все прекрасно понимает. Мне кажется, что есть моменты на которые надо обратить внимание. Они создают риск, что Владимир Путин имеет дополнительные козыри.

Чтобы закончить эту войну, надо вернуться к ее началу. На четвертый день после полномасштабного вторжения я написал короткую статью "Выиграть войну, не проиграть мир". Она начинается с того, что война идет, но союз Старой Европы с Путиным развалился. Нам надо видеть реальные масштабы этого союза, его влияние на ход этой войны и на попытки ее прекратить.

Не надо забывать, что в начале этой войны была не только агрессивная политика Путина, но и холодная, пассивная агрессия со стороны Германии и в определенной степени Франции. Со стороны Германии это проявлялось в ряде аспектов:

Германия спонсировала Путина – накачала его деньгами, которые дали возможность планировать и осуществлять агрессию;

уничтожила собственную ядерную энергетику, чтобы создать у Путина впечатление, что зависит от него, что это реальный союз;

уничтожила собственную армию. Урсула фон дер Ляйен, которая была министром, во время аудитов показала, что немецкой армии на самом деле нет;

сливались элиты;

строили "Северный поток", который давал гарантию поставки ресурсов во время горячей фазы войны.

Никто не слышал крика Центральной Европы, Польши, стран Балтии, Украины. То, что слышали – слова Ангелы Меркель, которая 4 июля 2021 года говорила, мол, это бизнес, ничего больше. Далее Германия исключила свою территорию как возможную территорию для транспорта военной помощи для Украины. Надо напомнить, что помощь, которую получала Украина, шла в обход Германии. Наиболее убедительное, это требование немецких властей, чтобы США убирались из Европы.

На самом деле если смотреть на эту войну и ее подготовку в полном масштабе, то нет сомнений, что Путин выступал как прямой агрессор с оружием, но он имел союзника, который косвенно спонсировал его и создавал условия для войны. Если посмотреть, что есть в войне, то с одной стороны есть меч, а с другой – щит, то Путин, используя меч, рассчитывал, что Германия уберет щит.

Следовательно, требование Германии, чтобы американские войска убирались с ее территории была для того, чтобы "полиция" шла прочь из района, который отдадут бандитам. Это выглядит именно так. С этой точки зрения Франция была союзником Германии до братиславской речи Эммануэля Макрона в 2023 году.

Когда мы смотрим на историю этого конфликта, надо вернуться к высказываниям Макрона в 2020 году. Тогда он говорил о праве России на углубленное присутствие в Центральной Европе и так далее. Все эти моменты указывают на очень значительную роль Франции, но потом наступила смена позиций.

У Путина есть ужасный компромат на Шольца и Орбана

Германия твердо шла и сотрудничала с Путиным. Во время этой подготовки, а это много лет, Путин был также в Польше, встречался с тогдашним премьер-министром Дональдом Туском, и он потом рассказал, что Путин предлагал Польше раздел Украины. Путин приехал не только в Польшу. Он поехал также в Венгрию, а Венгрия – это голос Германии, когда Германии неудобно говорить. Мы видим эту связь.

Если посмотрим на это с такой точки зрения, тогда видим, что это не только война против Украины. Это война за ликвидацию всех стран Центральной Европы, начиная с Эстонии, через Латвию, Литву, Польшу и Украину. Путин хочет возвращения к системе, которая существовала между 1815 и 1914 годами. Когда одна и другая стороны были вынуждены преследовать оккупированные славянские народы Центральной Европы, чтобы не создавать условий для того, чтобы могло развиваться национальное движение и сознание.

К сожалению, это имеет такой вид, и козырь Путина – знания об этом. Он имеет документы и свидетельства об этом, поэтому то, что мы видим сейчас, – это невероятный страх с одной стороны Шольца, с другой – Орбана. И в попытке решить этот вопрос Макрон уже перешел на другую сторону и реагирует активностью. Например, хочет вводить войска.

"Путин отказался сотрудничать с Трампом"

На самом деле есть заговор, и об этом Трамп мог не знать, потому что произошло это все после 2020 года, когда он перестал быть президентом. Я считаю, что его заявление о том, что войну не закончить за 24 часа, означает, что он получил подтверждение от Владимира Зеленского о готовности к переговорам и к тому, чтобы реализовать мирный план Трампа, но Путин отказался с ним сотрудничать.

Это означает, что Трамп будет давить экономическим путем. Как он это сделает? Вот и приглашение Си Цзиньпина в Вашингтон. Трамп будет пытаться заставить Пекин ввести санкции и сильные ограничения против России. Кажется, Россия осознает такой сценарий и считает его реальным.

Думаю, Путину нравится вариант Северной Кореи, потому что ему хочется быть Ким Чен Ыном – передать власть в пределах своей семьи, чтобы поддерживать эту преступную систему, угрожая применением ядерного оружия. Так что, за 24 часа не получится (завершить войну – 24 Канал), но пойдут сильные экономические санкции.

Относительно оружия считаю, что вскоре будет ситуация, в которой Украине хватит оружия собственного производства, чтобы решать этот тип вопросов. Президент Зеленский говорил, что уже идет промышленное производство баллистических ракет, которые бьют на несколько сотен километров. Есть все необходимое, идет массовое производство. Вскоре этот вопрос перестанет быть ключевым.

Главным будет – не терять собственных людей. Для этого нужны противоракетные системы и политика, которая ограничит возможности Путина делать зло, а также очень сильные ядерные и экономические санкции. Нет режима, который может долго выдержать без ресурсов, которые у Путина будут отобраны. В прошлых интервью я показал механизмы, как это можно сделать, так что будем смотреть.

Еще один момент – Украина, Польша и Балтийские страны являются ключевыми партнерами США, потому что только мы не допускаем того, чтобы Старая Европа слилась с Китаем и Россией, вытеснив США. Если так произойдет, то Соединенные Штаты потеряют свою глобальную позицию.

Поэтому здесь нет никаких рисков для Украины. Будет поддержка (от США – 24 Канал), отношения будут очень хорошими. Думаю, будут внутренние реформы и положительные вещи, потому что исчезнет часть преступной демократической инфраструктуры, которая воровала средства, что были предназначены для Украины.



Зеленский и Трамп / Getty Images

Заканчивая этот мотив об участии Старой Европы, прежде всего Германии, хочу сказать, что это потрясающие моменты. Если не вернемся к правде, то я себе не представляю сосуществование в рамках объединенной Европы, потому что я это рассматриваю как пассивное нападение и посягательство на независимость моей страны.

Я считаю, если бы Путин не напал в 2014 году и не занял Крым и не начал войну на Донбассе, то агрессия сейчас шла бы против Польши. Украину оставили бы в таком непонимании, детском состоянии, в котором неизвестно, кто русский, а кто украинец, в коррупции и безнадежности. Вопрос решился бы в Польше.

После 2014 года это стало невозможным, потому что если бы агрессия против Польши пошла, удар мог бы быть нанесен со стороны Украины. Поэтому они этого не могли сделать. На самом деле самое главное, что вся Центральная Европа держит свой суверенитет и независимость благодаря украинскому солдату, который по-настоящему, своей кровью, защитил нашу независимость.

Заговор для меня был очевиден, просто выйдут документы. Думаю, что лучше, если бы следующий канцлер Германии начал с правды. Считаю, что за эту войну Германии и Франции придется платить Украине компенсацию. Когда-то я это называл компенсацией, сегодня я это называют контрибуцией.

Считаю, что это должно произойти, чтобы наказать такую политику и чтобы этого не было, потому что ненаказанная политика обернется против нас. Германия должна выплатить Украине 500 миллиардов долларов. Это минимум за ту политику и безответственность, которая была обнаружена.

О заявлении Фицо относительно раздела Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сейчас находится в Бразилии. Он дал интервью местной газете и сказал, что Запад может разделить Украину по примеру Чехословакии 1938 года. Насколько кричащим является это заявление? Это же фактически посягательство на суверенитет Украины.

Это проявление больных идеологий. Я часто говорил, что Венгрия имеет талант всегда присоединиться к проигравшей стороне. И то, что она проводила такую политику, – подтверждение победы. Это касается Венгрии и режима в Словакии. Это просто глупость.

О чем разговор? Они не представляют потенциала, силы украинского народа и того, что здесь происходит. Я в Киеве и просто вижу это. Они не имеют основ для того, чтобы реалистично смотреть. Какое распределение? Не будет никакого распределения. Наоборот, если это сделают и не будет определена ответственность, тогда развалится ЕС, потому что Германия и Макрон делали определенные действия, сотрудничали с Путиным.

Обратите внимание Президент Словакии не позволил ни одному желающему словаку воевать за Украину

Я считаю, что это на самом деле международное преступление, которое требует извинений и прощения, потому что это – уничтоженные города и погибшие люди. И здесь книга госпожи Меркель не сможет это «смазать», потому что все всё видели. Думаю, нам нужно прежде всего понимать последовательную политику, вопросы и ответы.

Могут ли США разместить ядерное оружие в Украине и Польше

Одно из милитаристских изданий сообщает, что как вариант США могут разместить свои термоядерные бомбы B61 в Украине или Польше для сдерживания России. Вы рассматриваете возможность, что именно при администрации Трампа могут быть такие кардинальные шаги?

Думаю, по аналогии того, что делал президент Рональд Рейган, который вооружил всю Западную Европу ядерным оружием, и это сработало. Пока мы будем делать вид, что боимся Путина и его угроз, а пьяные записки Дмитрия Медведева воспринимать серьезно, не показывая, что нам есть чем ответить на это, – то просто будем пугать людей, а из проигрышных неадекватов делать политиков.

Если Соединенные Штаты решат это сделать (разместить термоядерные бомбы – 24 Канал), то ни Украина, ни Польша не откажутся от этого варианта. Я считаю, что политика Польши работает так, чтобы не выйти на миллиметр перед США. Это не будет сложно в условиях президентства Трампа. Во время каденции Джо Байдена был случай, когда в начале полномасштабного вторжения Польша вышла впереди. Она сама передала Украине огромную помощь и пошла на конфликт с администрацией демократов.

Чего ждать от встречи Трампа с Си Цзиньпином

Трамп сказал, что ситуация на Ближнем Востоке не такая сложная, как в Украине. Он не исключил того, что может начаться война с Ираном. Насколько это возможно?

Сирия и Ирак – это уже пространство, где есть стабильность, и она будет создаваться через переговоры. Но, вероятно, россияне потеряют свои базы, будут вынуждены, поджав хвосты, грабить оттуда. Они будут просить Турцию, чтобы она им в этом помогла. Поэтому будет повторение ситуации с выходом Соединенных Штатов из Афганистана. В этом случае будет выходить Россия.

Ситуация в Иране – нестабильная. Это просто "замечательный" режим, который прислоняется к религиозным предпосылкам. На самом деле это страна, в которой есть молодежь, люди, которые хотят свободы. И я предполагаю ситуацию, в которой будет повторение 1979 года, просто свергнут аятоллу и весь этот тоталитарный режим. Более-менее это возможно.

Относительно войны, думаю, что такой вариант был бы опасным с точки зрения реализации стратегических целей Трампа. Он будет сосредоточен на Китае. Если другие страны поддержат восстание в Иране, тогда, думаю, что все это будет согласовано.

Ключевой момент, на который надо смотреть, – это то, что происходит в Грузии и Армении. России нужно терроризировать эти страны, чтобы создать эффективный путь соединения с Ираном, потому что то, что Путин пытался как-то создать через Азербайджан месяц назад, – оказалось невозможным.

Если начнется восстание в Иране, то будет то же, что в Сирии, – Россия не способна помочь. Очень многое будет зависеть от встречи Трампа с Си Цзиньпином, потому что если дойдут до соглашения, тогда Китай будет вынужден прекратить помогать тоталитаризму, международному терроризму и наркотрафику.

Тогда, возможно, найдут какой-то макроэкономический компромисс вроде того, когда Соединенные Штаты в 1980-х годах подписали соглашение с Японией – "Плаза". Если нет, то будут наложены санкции на китайский товар, ослабление юаней, развал БРИКС и все последствия, которые будут для Китая трагическими.

Справка. Соглашение "Плаза" – это договоренность между США, Японией, Германией, Францией и Великобританией о скоординированных действиях для снижения курса доллара относительно других валют. Это помогло уменьшить дефицит внешней торговли США, но привело к экономическим проблемам в Японии, в частности к "пузырю" на рынке активов.

Китай готовит уже бюджет на 2025 год. Предусматривает огромное финансирование в случае падения валюты. Сценарий, о котором мы говорили, сегодня отражается в тех планах, которые вводит Пекин во внутренней политике.

Хочу еще добавить одну вещь. То, что сказал о Германии. Это очень хороший сосед Польши, я очень благодарен ей и знаю многих немецких политиков. Но это узкие группы интересов, мы еще увидим документы. Против немцев ничего лично я не имею.