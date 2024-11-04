О вступлении в украинскую армию просили четыре человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TASR.

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Чтобы воевать в чужой стране, словаки должны получить разрешение

За время своего мандата Пеллегрини официально получил четыре просьбы от людей, которые изъявляли желание воевать против России.

Одно из них было подано гражданином еще во время полномочий бывшего президента Зузаны Чапутовой. Но его судьбу решал уже нынешний глава государства, который возглавил Словакию весной 2024 года.

Об этом TASR узнала в Офисе президента Словацкой Республики.

Если граждане Словакии хотят легально присоединиться к боевым действиям на стороне украинской армии, они должны заранее попросить у президента республики разрешение служить в вооруженных силах другого государства,

– в то же время объяснили в ведомстве.

В противном случае им грозит уголовное преследование.

К слову, сам Пеллегрини до президентства поддерживал Украину и передачу военной помощи, но потом вместе с премьером Фицо выступили против поставок оружия для ВСУ. Президент Словакии также заявлял, что поддерживать войну, в которой за два года не было достигнуто результатов, – это трагедия.