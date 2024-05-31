О мобилизации в Украине президент рассказал на совместной пресс-конференции участников третьего саммита Украина – Северная Европа.
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Мобилизация увеличилась
Владимир Зеленский объяснил, что общая мобилизация населения в Украине не заканчивалась и продолжается дальше.
По мобилизации, я просто хотел бы, чтобы все поняли детали технически. Мобилизация у нас не заканчивалась. Во время войны мобилизация обязательна. Она не заканчивается и идет,
– подчеркнул глава государства.
Президент также пояснил, что новый закон внес некоторые изменения в предыдущий закон о мобилизации и военном положении в Украине.
А мобилизация как шла, так и идет. Правда, скажу вам открыто, она после этого закона, если честно, увеличилась,
– признал Владимир Зеленский.
В Офисе Президента отказались от идеи "экономического бронирования"
- В Офисе Президента Украины отказались от реализации идеи "экономического бронирования" от мобилизации. Вероятно, что на это решение повлияло ожидаемое повышение налогов.
- Как сообщается, отказ от такой идеи также может быть связан с опасениями Генштаба относительно того, что "экономическое бронирование" не решит проблему с нехваткой кадров.
- В свою очередь, в Генштабе отказались комментировать свою позицию относительно "экономического бронирования" и ответили, что этот вопрос не в их компетенции.
- Как считает председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, вопрос бронирования и повышения налогов вообще не связаны между собой. А повышение налогов будет в любом случае.