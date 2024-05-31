О мобилизации в Украине президент рассказал на совместной пресс-конференции участников третьего саммита Украина – Северная Европа.

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Мобилизация увеличилась

Владимир Зеленский объяснил, что общая мобилизация населения в Украине не заканчивалась и продолжается дальше.

По мобилизации, я просто хотел бы, чтобы все поняли детали технически. Мобилизация у нас не заканчивалась. Во время войны мобилизация обязательна. Она не заканчивается и идет,

– подчеркнул глава государства.

Президент также пояснил, что новый закон внес некоторые изменения в предыдущий закон о мобилизации и военном положении в Украине.

А мобилизация как шла, так и идет. Правда, скажу вам открыто, она после этого закона, если честно, увеличилась,

– признал Владимир Зеленский.

Обратите внимание! Согласно новому закону о мобилизации, мобилизационный возраст в Украине начинается от 25 лет.

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