18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные украинцы должны обновить свои учетные данные. Это можно сделать несколькими способами, в том числе и с помощью мобильного приложения Резерв+. Впрочем, с ним может быть не все гладко.
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Почему данные в приложении неправильные или содержат ошибки
По словам заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, приложение обеспечивает прозрачность и открытость по данным, которые знает о каждом военнообязанном государство. Имеются в виду данные, которые содержатся в реестре Оберег.
Ошибки – следствие человеческого фактора. Такое периодически случается, когда информация с бумажных карточек вручную переносится в реестр. Рекомендуем обратиться в ТЦК, в котором вы стоите на учете, чтобы исправить ошибки,
– добавила Черногоренко.
В Минобороны отмечают, что служба поддержки работает круглосуточно. Со всеми вопросами можно обращаться в любое время.
Новинки цифровизации воинского учета и мобилизации
- Минобороны 18 мая запустило приложение для военнообязанных Резерв+. В министерстве сообщили, что в нем, в частности, будет доступен военно-учетный документ. С 18 июня в приложении появится QR-код, отсканировав который представители власти смогут получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.
- Минобороны 29 мая сообщило, что исправило ошибку, из-за которой в приложении Резерв+ некоторые граждане имели статус "в розыске". Его безосновательно получили более 700 тысяч граждан – в том числе и действующие военнослужащие. Это было обусловлено ошибкой внутри госреестра Оберег.
- В ТЦК рассказали, что после обновления данных граждане могут удалить Резерв+, однако данные все равно останутся в реестре. Лицо, что обновила данные могут вызвать в военкомат с помощью повестки или иным способом.
- Екатерина Черногоренко рассказала, что электронное бронирование от мобилизации запустят в Дії. Заместитель министра обороны даже сказала, что подобный функционал может появиться через 3 – 4 недели.
- Недавно также Минобороны также исправило ошибку, из-за которой в приложении Резерв+ некоторые граждане имели статус "в розыске". Он безосновательно отображался у более чем 700 тысяч украинцев.