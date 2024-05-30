На форуме "Деньги для Победы" от Forbes Ukraine заместитель Рустема Умерова заявила, что электронное бронирование надо запустить как можно скорее. По ее словам, проектом занимаются Минэкономики и Минцифры.

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Что известно об электронном бронировании

Минобороны считает, что электронное бронирование надо сделать как можно скорее, и это должно быть автоматически, без дополнительных визитов в ТЦК,

– заявила Екатерина Черногоренко.

По ее словам, компании, которые будут бронировать своих людей через Дию, должны пользоваться положительной дискриминацией.

Заместитель министра обороны объяснила, что все, что необходимо с точки зрения базы "Оберег", сделали.

"В ближайшее время будет готово соответствующее постановление. Думаю, для того, чтобы подкрутить функционал, коллегам нужно 3 – 4 недели", – отметила Екатерина Черногоренко.

Рада работает над экономическим бронированием