На форуме "Деньги для Победы" от Forbes Ukraine заместитель Рустема Умерова заявила, что электронное бронирование надо запустить как можно скорее. По ее словам, проектом занимаются Минэкономики и Минцифры.
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Что известно об электронном бронировании
Минобороны считает, что электронное бронирование надо сделать как можно скорее, и это должно быть автоматически, без дополнительных визитов в ТЦК,
– заявила Екатерина Черногоренко.
По ее словам, компании, которые будут бронировать своих людей через Дию, должны пользоваться положительной дискриминацией.
Заместитель министра обороны объяснила, что все, что необходимо с точки зрения базы "Оберег", сделали.
"В ближайшее время будет готово соответствующее постановление. Думаю, для того, чтобы подкрутить функционал, коллегам нужно 3 – 4 недели", – отметила Екатерина Черногоренко.
Рада работает над экономическим бронированием
- Верховная Рада Украины рассматривает 3 концепции экономического бронирования. Председатель парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия рассказывал, что среди нардепов продолжаются дискуссии по этому поводу.
- Давид Арахамия говорил о двух моделях бронирования. Первая предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен – этого будет хватать для содержания одного бойца.
- Согласно второй, должна быть квота на предприятие для военнообязанных. Например, за 10% людей предприятие отдельно от налогов платит минимальную зарплату бойца – то есть 20 тысяч гривен за каждого забронированного человека ежемесячно.
- Третья модель предусматривает возможность бронирования физических лиц – предпринимателей. К ФЛП также могут применить принцип с уплатой 20 тысяч гривен отдельного сбора.