На форумі "Гроші для Перемоги" від Forbes Ukraine заступниця Рустема Умєрова заявила, що електронне бронювання треба запустити якомога швидше. За її словами, проєктом займаються Мінекономіки та Мінцифри.

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Що відомо про електронне бронювання

Міноборони вважає, що електронне бронювання треба зробити якомога швидше, і це має бути автоматично, без додаткових візитів до ТЦК,

– заявила Катерина Черногоренко.

За її словами, компанії, які бронюватимуть своїх людей через Дію, мають користуватися позитивною дискримінацією.

Заступниця міністра оборони пояснила, що все, що необхідно з погляду бази "Оберіг", зробили.

"Найближчим часом буде готова відповідна постанова. Думаю, для того, щоб підкрутити функціонал, колегам потрібно 3 – 4 тижні", – зазначила Катерина Черногоренко.

Рада працює над економічним бронюванням