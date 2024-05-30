На форумі "Гроші для Перемоги" від Forbes Ukraine заступниця Рустема Умєрова заявила, що електронне бронювання треба запустити якомога швидше. За її словами, проєктом займаються Мінекономіки та Мінцифри.
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Що відомо про електронне бронювання
Міноборони вважає, що електронне бронювання треба зробити якомога швидше, і це має бути автоматично, без додаткових візитів до ТЦК,
– заявила Катерина Черногоренко.
За її словами, компанії, які бронюватимуть своїх людей через Дію, мають користуватися позитивною дискримінацією.
Заступниця міністра оборони пояснила, що все, що необхідно з погляду бази "Оберіг", зробили.
"Найближчим часом буде готова відповідна постанова. Думаю, для того, щоб підкрутити функціонал, колегам потрібно 3 – 4 тижні", – зазначила Катерина Черногоренко.
Рада працює над економічним бронюванням
- Верховна Рада України розглядає 3 концепції економічного бронювання. Голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Давид Арахамія розповідав, що серед нардепів тривають дискусії щодо цього.
- Давид Арахамія говорив про дві моделі бронювання. Перша передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобов'язаного має бути 35 тисяч гривень – цього вистачатиме для утримання одного бійця.
- Згідно з другою, має бути квота на підприємство для військовозобов'язаних. Наприклад, за 10% людей підприємство окремо від податків сплачує мінімальну зарплату бійця – тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу щомісяця.
- Третя модель передбачає можливість бронювання фізичних осіб – підприємців. До ФОПів також можуть застосувати принцип зі сплатою 20 тисяч гривень окремого збору.