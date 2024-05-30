По словам представителей структуры, документ в Резерв+ будет иметь такую же юридическую силу, как и обычный военный документ. То есть, он будет работать похожим образом, как и всем известная Дия. В случае проверки достаточно будет показать экран своего смартфона.

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Документы в Резерв+

Сейчас Минобороны работает над внедрением в приложение Резерв+ военно-учетного документа, который имел бы такую же юридическую силу, как и приписное или военный билет. Пока такого функционала не реализовано, однако в будущем о его доступности сообщат отдельно.

В структуре рассказали, что уже с 18 июня в приложении появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.

Важно! Ранее в Министерстве обороны отметили, что через мобильное приложение украинцам повестки не будут рассылать повестки. Более того, структура не ведет работу над таким функционалом. Дело в том, что нет соответствующего законодательного решения ни на одном из уровней.

Приложение Резерв+: новости