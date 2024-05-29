В частности, такую отметку получили даже некоторые военнослужащие. Как отметила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, причиной этого были ошибки в государственном реестре военнообязанных, которые подсветило приложение Резерв+.

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Ошибку с "розыском" исправили

В Минобороны сообщили, что приложение Резерв+ обратило внимание на ошибки в реестре Оберег. В частности, речь идет о статусе "в розыске", который безосновательно отображался у 710 тысяч граждан. Сейчас ошибку исправили.

Представьте себе, этот статус без юридических оснований имело такое же количество наших граждан, которое может сравниться с населением Львова до полномасштабного вторжения,

– указала Екатерина Черногоренко.

В Минобороны посоветовали авторизоваться в приложении повторно, чтобы увидеть свой обновленный статус. Если система сняла вас с "розыска", то обращаться в ТЦК уже не нужно.

Почему лицо было "в розыске"

Екатерина Черногоренко объяснила, что статус "в розыске" отображался в случае, если ТЦК обращалось к Нацполции из-за нарушения человеком правил воинского учета – например, тот игнорировал повестки. Однако фактически количество таких обращений составляет около 25%.

Согласно законодательству, такой "розыск" имел свои сроки. Ведь до 19 мая административное взыскание могло быть наложено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил воинского учета. Сейчас этот срок – 3 месяца со дня обнаружения, но не позднее одного года со дня совершения,

– объяснила она.

Таким образом статус "в розыске" безосновательно получили многие военнослужащие, данные которых не были оцифрованы своевременно.

В Минобороны отметили, что в государственных реестрах действительно много ошибок, которые возникли в результате человеческого фактора. Но без цифровизации и Резерв+ исправить их было бы почти невозможно.

Добавим! Ранее в Министерстве обороны отметили, что через мобильное приложение украинцам не будут рассылать повестки. Более того, структура не ведет работу над таким функционалом. Дело в том, что нет соответствующего законодательного решения ни на одном из уровней.