Об этом сообщила пресс-секретарь Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Алена Кузина в интервью "11 каналу".

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"Если вы удалили после регистрации приложение, то вы просто удалили приложение с телефона, и это не правильно", – отметила Кузина.

Она добавила, что после того, как военнообязанный зарегистрировался в приложении "Резерв+" и обновил свои данные, его все же вызовут в ТЦКс помощью повестки или другим способом.

Пресс-секретарь отметила, что первые дни перехода от бумажной системы к цифровой могут быть проблемными из-за количества пользователей, которые установили приложение. Специалисты ликвидируют все проблемы и технические неисправности.

Приложение Резерв+