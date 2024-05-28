О вручении повесток рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарфона, передает 24 Канал.

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Будут ли повестки в Резерв+

В период с 18 мая по 16 июля военнообязанным украинцам нужно обновить свои военно-учетные данные. Сделать это можно в частности в приложении Резерв+.

В Минобороны объяснили, что через мобильное приложение украинцам повестки не будут рассылать.

Сейчас работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение Резерв+ не рассылаются. И пока не планируются,

– сказала заместитель министра.

Скачать Резерв+ можно как и на андроид в Google Play Market, так и на IOS в App Store.

Обратите внимание! После того как в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, военнообязанные граждане должны носить с собой военно-учетный документ. В случае отсутствия этого документа гражданина могут привлечь к административной ответственности.

Обновление данных через Резерв+