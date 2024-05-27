Кроме того, по новому закону о мобилизации, представитель Территориального центра комплектования и социальной поддержки также может выписать мужчине без военного билета с собой повестку. Что надо знать о штрафах и наказании за отсутствие с собой военно-учетного документа – читайте в материале 24 Канала.

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Что будет, если не иметь военный билет с собой

Украинский адвокат Роман Симутин отметил, что согласно закону о мобилизационной подготовке и мобилизации устанавливается обязанность для всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского.

Отсутствие с собой или отказ предъявить военно-учетный документ будет прямым нарушением требований упомянутого закона, что является следствием привлечения к админответственности – нарушение законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию, совершенное в особый период. То есть штраф от 17 000 до 25 500 гривен,

– пояснил он.

В то же время Симутин подчеркнул, что существует также и другая ситуация. В частности, если полицейский обнаружит, что гражданину ранее вручалась повестка, но тот не явился в ТЦК, или установит другое нарушение правил воинского учета, то он имеет право задержать и доставить такое лицо в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Там глава ТЦК выносит в отношении этого лица постановление о привлечении по статье 210 или 210-1 Кодекса об административных правонарушениях. Вы должны помнить – полицейский может только выявить нарушение, а решение о вынесении постановления и наложении штрафа принимает исключительно глава ТЦК", – добавил адвокат.

Обратите внимание! Начиная с 18 мая, украинские граждане, у которых во время проверки будет выявлено отсутствие военно-учетного документа, могут столкнуться со штрафными санкциями со стороны ТЦК. В частности, мужчинам имеют право выносить постановления и накладывать штрафы в размере до 25 500 гривен.