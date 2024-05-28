Граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, в течение девяти месяцев с 4 мая 2024 года должны пройти повторный медицинский осмотр. Это необходимо для определения их пригодности или непригодности к военной службе.

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Что изменилось для категории ограниченно годных

С 4 мая вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который отменяет статус "ограниченно годный".

Министерство обороны сообщило, что автоматического перевода ограниченно годных граждан в категорию годных или непригодных новое законодательство не предусматривает.

Пригодность или непригодность к военной службе решает исключительно военно-врачебная комиссия. Поэтому ТЦК СП могут принять решение о направлении гражданина на медицинский осмотр ВВК, если он был признан ограниченно годным до 4 мая 2024 года.

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