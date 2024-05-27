Сейчас ГБР установило всех лиц, которые успели воспользоваться схемой. Самому должностному лицу одесского ТЦК правоохранители сообщили о подозрении.

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ГБР разоблачило преступную схему с уклонистами в Одессе

В Государственном бюро расследований рассказали, что противоправная схема действовала в одесском ТЦК с июля 2023 года. Тогда начальник отдела несанкционированно начал вмешиваться в работу электронной базы реестра "Оберег" и в целом "откорректировал" данные по 138 военнообязанных, фиктивно сделав их непригодными для военной службы.

Такая услуга стоила уклонистам от 4,5 до 7 тысяч долларов США и позволяла фигуранту заработать минимум миллион долларов США,

– объяснили правоохранители.

Представители ГБР также отметили, что часть из уклонистов уже успела выехать за границу. В то же время во время проведения совместных мероприятий ГБР с сотрудниками РТЦК и СП, уклонисты, которые остались на территории Украины были доставлены в центр комплектования для обновления данных и дальнейшей мобилизации в ряды ВСУ.

ГБР разоблачило чиновника одесского ТЦК на незаконном обогащении / Фото ГБР

"Должностному лицу сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности", – заявили в ГБР.

Стоит отметить, что санкция статьи, в случае доказательства вины подозреваемого в судебном порядке, предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке.

В ГБР также отметили, что уже проведено 14 обысков по месту работы и проживания фигуранта и участников схемы. Процессуальные действия продолжаются.