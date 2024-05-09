Следствие установило, что лица, которые были членами кредитного комитета банка в 2010 году, оформили кредитные соглашения в пользу недавно созданного юридического лица, что находилась под их контролем. Общие убытки от такой деятельности составили 1,4 миллиарда гривен.

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Дело "Финансы и Кредит"

ГБР сообщило о новом подозрении олигарху Жеваго и трем его сообщникам по делу о выводе 519 миллионов гривен из банка "Финансы и Кредит".

Согласно информации от правоохранителей, в период с мая 2007 года по октябрь 2010 года Жеваго организовал преступную организацию, в состав которой вошли председатель и члены правления банка "Финансы и Кредит" и другие лица, близкие к нему.

Эта преступная группа вывела более 500 миллионов гривен из банка путем нарушения правил кредитования. Эти деньги впоследствии были выведены на другие оффшорные компании олигарха.

Ради сокрытия незаконного происхождения денег, участники схемы в 2010 – 2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком,

– отмечается в сообщении ГБР.

Такие действия позволяли увеличивать кредитный лимит для подконтрольной Жеваго компании без какого-либо ликвидного залога. Общие убытки банка от кредитования компании Жеваго составляют 1,4 миллиарда гривен.

В ГБР рассказали, что Жеваго сообщено о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества в особо крупном размере в составе преступной организации. Кроме того, экс-главу правления банка и его двух заместителей также подозревают в причастности к преступной организации и присвоении имущества в особо крупном размере.

Сейчас на имущество подозреваемых наложен арест, включая акции предприятий, недвижимость и другие активы на сотни миллионов гривен. В октябре 2020 года часть арестованных активов передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами.

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