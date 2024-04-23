Правоохранители обнаружили признаки незаконного обогащения у полицейского из Днепра. За два года на этой должности он приобрел активы, которые превышали его доходы минимум на более чем 14 миллионов гривен.
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Активы полицейского значительно превышают его доходы
С 2021 по 2022 годы подозреваемый занимал должность заместителя начальника одного из управлений полиции ГУНП в Днепропетровской области и возглавлял отдел криминальной полиции. Установлено, что за это время он приобрел земельный участок, жилой дом и даже Porsche Megan 2017 года выпуска
Традиционно, незаконно приобретенное имущество было оформлено на третьих лиц. В частности участок записан на тещу полицейского – согласно договору, она "приобрела" его за 37 500 гривен. В дальнейшем на нее оформили и право собственности на жилой дом, который строился в течение 2022 года.
Это подтверждается документами, полученными при осуществлении следственных действий в рамках уголовного производства, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований,
– отметили в НАПК.
Зато автомобиль Porsche Macan записан на тестя. Хотя им фактически пользовалась его дочь, то есть жена чиновника.
Важно, что об очень богатых родственников речь не идет – сбережения и общие официальные доходы служащего, его семьи, тестя и тещи значительно ниже стоимости приобретенных активов.
По данным источника издания "Украинская правда", говорится о полковнике полиции Андрее Довгуне.
Стоит отметить, что в 2023 году этого правоохранителя разоблачили еще и на вымогательстве 200 тысяч долларов США несуществующего долга. Собственно, именно благодаря этому делу обнаружили его незаконное состояние.
Что известно о деле Андрея Довгуна
- В прошлом году ГБР разоблачила правоохранителя на вымогательстве вместе со своим братом денег у строителей. Мастера делали ремонт в усадьбе, оформленной на его тещу.
- После завершения работ из-за короткого замыкания в доме произошел пожар. Несмотря на аргументы строителей, правоохранитель всю вину за пожар возложил на них и потребовал возместить убытки, которые сам оценил в 200 тысяч долларов США.
- По информации ГБР, к выбиванию денег из рабочих полицейский привлек еще и своего брата. Они придумали распродать автомобили рабочих и предлагали бесплатно работать над восстановлением дома. Одному из мобилизованных рабочих приказали каждый месяц перечислять его заработной плату, полученную в ВСУ.
- Также людей запугивали уголовной ответственностью, придумывали различные сроки тюремного заключения, а потом вообще начали угрожать убийством, обещая "закопать тела так, что их никто и никогда не найдет". Более того, чтобы узаконить выбивание "долга", правоохранитель начал требовать от мужчин заключить еще и фиктивные договоры займа.
- Однако строители обратились к правоохранителям. Довгуну ту его брату вручили подозрения в вымогательстве с угрозой насилия, совершенном должностным лицом в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Уже во время расследования работники ГБР и НАПК провели мониторинг образа жизни правоохранителя и обнаружили, что только за 2021 – 2022 годы потратил на строительство и приобретение имущества более 14 миллионов гривен, что не сходиться с его законными доходами.