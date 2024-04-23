Правоохранители обнаружили признаки незаконного обогащения у полицейского из Днепра. За два года на этой должности он приобрел активы, которые превышали его доходы минимум на более чем 14 миллионов гривен.

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Активы полицейского значительно превышают его доходы

С 2021 по 2022 годы подозреваемый занимал должность заместителя начальника одного из управлений полиции ГУНП в Днепропетровской области и возглавлял отдел криминальной полиции. Установлено, что за это время он приобрел земельный участок, жилой дом и даже Porsche Megan 2017 года выпуска

Традиционно, незаконно приобретенное имущество было оформлено на третьих лиц. В частности участок записан на тещу полицейского – согласно договору, она "приобрела" его за 37 500 гривен. В дальнейшем на нее оформили и право собственности на жилой дом, который строился в течение 2022 года.

Это подтверждается документами, полученными при осуществлении следственных действий в рамках уголовного производства, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований,

– отметили в НАПК.

Зато автомобиль Porsche Macan записан на тестя. Хотя им фактически пользовалась его дочь, то есть жена чиновника.

Важно, что об очень богатых родственников речь не идет – сбережения и общие официальные доходы служащего, его семьи, тестя и тещи значительно ниже стоимости приобретенных активов.

По данным источника издания "Украинская правда", говорится о полковнике полиции Андрее Довгуне.

Справка. 23 апреля 2024 года ГБР под процессуальным руководством Днепропетровской облпрокуратуры сообщило чиновнику о подозрении в незаконном обогащении и в декларировании недостоверных сведений – ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Стоит отметить, что в 2023 году этого правоохранителя разоблачили еще и на вымогательстве 200 тысяч долларов США несуществующего долга. Собственно, именно благодаря этому делу обнаружили его незаконное состояние.

Что известно о деле Андрея Довгуна