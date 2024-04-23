Как пишут в СМИ, говорится о действующем министре Николае Сольском. Сейчас он возглавляет Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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Министру сообщили о подозрении

Как сообщили в НАБУ, экс-главу аграрного комитета Верховной Рады – действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен. В состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили также должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, которые контролировали деятельность этих органов, так называемые кураторы.

В НАБУ и САП не раскрывали личность подозреваемого министра, однако по информации журналистов говорится о Николае Сольского, который возглавляет Министерство аграрной политики и продовольствия. В частности об этом заявляет Суспильне.

Во время расследования удалось выяснить, что участники схемы уничтожили документы, на основании которых 2 государственные предприятия Сумской области имели право постоянного пользования землей. Как следствие – областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков. После этого землю передали заранее определенным гражданам под видом "реализации их права на бесплатную землю". Более того, условием получения земли было подписание договора о передаче участка в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

В результате реализации сделки в 2017 – 2021 годах участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 гектара, стоимость которых на момент совершения преступления составляла более 291 миллиона гривен. Они также предприняли попытку завладеть 3282 гектарами земли стоимостью около 190 миллионов гривен, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест,

– сообщили в НАБУ.

Сейчас о подозрении сообщили организатору схемы, действующему министру, двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, которое способствовало совершению преступления. Продолжается вручение подозрений другим участникам преступной схемы.



НАБУ и САП вручили подозрение действующему министру / Фото НАБУ и САП

Что известно о Сольском

В НАБУ не называли имени подозреваемого министра, однако ряд СМИ сообщает, что говорится о Николае Сольском – министре аграрной политики и продовольствия Украины.

Известно, что Сольский учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко на юридическом факультете по специальности "Правоведение", где получил квалификацию юрист. Впоследствии работал переводчиком, а также юрисконсультом в различных компаниях. С 2003 по 2014 годы был генеральным директором ООО "Юридическая фирма "Сольский, Процык и Партнеры".

В марте Сольский стал заместителем исполнительного директора ООО "Юридическая фирма "Процык и Партнеры". Эту должность он занимал до марта 2019 года, а после – стал юристом АО "Процык и Партнеры".

21 июля 2019 года Сольского избрали народным депутатом Украины, а уже в августе того же года его избрали Председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики в Верховной Раде Украины IX созыва.

В 2022 году карьера Сольского пошла вверх, и 24 марта его назначили на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.