Як пишуть у ЗМІ, мовиться про чинного міністра Миколу Сольського. Наразі він очолює Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Міністру повідомили про підозру

Як повідомили в НАБУ, ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрито на заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. До складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили також службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

У НАБУ та САП не розкривали особу підозрюваного міністра, однак, за інформацією журналістів, мовиться про Миколу Сольського, який очолює Міністерство аграрної політики та продовольства. Зокрема, про це заявляє Суспільне.

Під час розслідування вдалося з'ясувати, що учасники схеми знищили документи, на підставі яких 2 державні підприємства Сумської області мали право постійного користування землею. Як наслідок – обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Після цього землю передали заздалегідь визначеним громадянам під виглядом "реалізації їх права на безкоштовну землю". Ба більше, умовою отримання землі було підписання договору про передачу ділянки в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017 – 2021 роках учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 гектари, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 мільйон гривень. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 гектарами землі вартістю близько 190 мільйонів гривень, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт,

– повідомили в НАБУ.

Наразі про підозру повідомили організатору схеми, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяла вчиненню злочину. Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.



НАБУ та САП вручили підозру чинному міністру / Фото НАБУ та САП

Що відомо про Сольського

В НАБУ не називали імені підозрюваного міністра, однак низка ЗМІ повідомляє, що мовиться про Миколу Сольського – міністра аграрної політики та продовольства України.

Відомо, що Сольський навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на юридичному факультеті за спеціальністю "Правознавство", де здобув кваліфікацію юриста. Згодом працював перекладачем, а також юрисконсультом у різних компаніях. Від 2003 до 2014 років був генеральним директором ТОВ "Юридична фірма "Сольський, Процик та Партнери".

У березні Сольський став заступником виконавчого директора ТОВ "Юридична фірма "Процик та Партнери". Цю посаду він обіймав до березня 2019 року, а після – став юристом АО "Процик та Партнери".

21 липня 2019 року Сольського обрали народним депутатом України, а вже у серпні того ж року його обрали головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики у Верховній Раді України IX скликання.

У 2022 році кар'єра Сольського пішла вгору, й 24 березня його призначили на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.