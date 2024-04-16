Схему виявили Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

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Як працювала схема на Чернівецькій митниці

Слідство встановило, що впродовж 2017 – 2019 років через пункт пропуску на кордоні України та Румунії вантажними автомобілями ввозили товари на підставі підроблених документів.

Це призводило до занижених ставок ввізного мита, навіть нульових.

У деяких випадках транспортні засоби з товарами при в'їзді на митну територію України заявлялися як порожні. Керівництвом митниці було забезпечено позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів "групи прикриття",

– розповіли у САП.

Зазначається, що злочинна організація складалася із трьох груп.

Учасниками злочинної організації було впроваджено низку схем ухилення від сплати митних платежів, реалізація яких завдала збитків на загальну суму майже 290 мільйонів гривень у вигляді несплачених податків,

– повідомили у САП.

У відомстві зазначили, що схеми діяли тривалий час, а їхні учасники "поводилися цинічно і зухвало". Зокрема, коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє побиття.



Деталі схеми / Інфографіка САП

Про підозру повідомили 11 людям

Про підозру повідомили 11 учасникам злочинної організації, зокрема колишньому начальнику митниці, ексдепутату Чернівецької обласної ради та ще двом чиновникам митниці.

Прокуратура не називає імен, однак за даними журналіста Олега Новікова, у цій справі раніше фігурували:

бізнесмени Юрій Кушнір та Олександр Єремійчук;

ексначальник Чернівецької митниці Микола Салагор;

ексчиновники цієї митниці Геннадій Поцелуйко та Микола Ніколеску та інші.

Одного співорганізатора та чотирьох учасників злочинної організації затримано.

Кадри з місця затримання / фото САП

Розслідування проводиться за міжнародним сприянням. Зокрема допомогли органи Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини було отримано основні докази у справі та встановлено завдані збитки, заявили в САП.Декілька фігурантів вже затримано