Схему обнаружили Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

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Как работала схема на Черновицкой таможне

Следствие установило, что в течение 2017 – 2019 годов через пункт пропуска на границе Украины и Румынии грузовыми автомобилями ввозили товары на основании поддельных документов.

Это приводило к заниженным ставкам ввозной пошлины, даже нулевых.

В некоторых случаях транспортные средства с товарами при въезде на таможенную территорию Украины заявлялись как пустые. Руководством таможни было обеспечено внеочередной пропуск таких автомобилей и беспрепятственное таможенное оформление задекларированных товаров "группы прикрытия",

– рассказали в САП.

Отмечается, что преступная организация состояла из трех групп.

Участниками преступной организации был внедрен ряд схем уклонения от уплаты таможенных платежей, реализация которых нанесла ущерб на общую сумму почти 290 миллионов гривен в виде неуплаченных налогов,

– сообщили в САП.

В ведомстве отметили, что схемы действовали длительное время, а их участники "вели себя цинично и вызывающе". В частности, когда журналисты пытались разоблачить деятельность преступной организации, руководство таможни организовало их избиение.



Детали схемы / Инфографика САП

О подозрении сообщили 11 людям

О подозрении сообщили 11 участникам преступной организации, в частности бывшему начальнику таможни, экс-депутату Черновицкого областного совета и еще двум чиновникам таможни.

Прокуратура не называет имен, однако по данным журналиста Олега Новикова, в этом деле ранее фигурировали:

бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еремийчук;

экс-начальник Черновицкой таможни Николай Салагор;

экс-чиновники этой таможни Геннадий Поцелуйко и Николай Николеску и другие.

Один соорганизатор и четыре участника преступной организации задержаны.

Кадры с места задержания / фото САП

Расследование проводится при международном содействии. В частности помогли органы Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии были получены основные доказательства по делу и установлены нанесенные убытки, заявили в САП.