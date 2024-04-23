Правоохоронці виявили ознаки незаконного збагачення у поліцейського з Дніпра. За два роки на цій посаді він набув активів, які перевищували його доходи щонайменше на понад 14 мільйонів гривень.

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Активи поліцейського значно перевищують його доходи

З 2021 по 2022 роки підозрюваний перебував на посаді заступника начальника одного з управлінь поліції ГУНП в Дніпропетровській області й очолював відділ кримінальної поліції. Встановлено, що за цей час він придбав земельну ділянку, житловий будинок та навіть Porsche Megan 2017 року випуску

Традиційно, незаконно набуде майно було оформлено на третіх осіб. Зокрема ділянка записана на тещу поліцейського – згідно з договором, вона "придбала" її за 37 500 гривень. Надалі на неї оформили й право власності на житловий будинок, який будувався протягом 2022 року.

Це підтверджується документами, отриманими під час здійснення слідчих дій в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

– зазначили в НАЗК.

Натомість автомобіль Porsche Macan записаний на тестя. Хоч ним фактично користувалась його донька, тобто дружина посадовця.

Важливо, що про дуже заможних родичів мова не йде – заощадження та загальні офіційні доходи службовця, його сім’ї, тестя та тещі значно нижчі за вартість набутих активів.

За даними джерела видання "Українська правда", мовиться про полковника поліції Андрія Довгуна.

Довідка. 23 квітня 2024 року ДБР за процесуального керівництва Дніпропетровської облпрокуратури повідомило посадовцю про підозру у незаконному збагаченні та в декларуванні недостовірних відомостей – ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Варто зазначити, що у 2023 році цього правоохоронця викрили ще й на вимаганні 200 тисяч доларів США неіснуючого боргу. Власне, саме завдяки цій справі виявили його незаконні статки.

Що відомо про справу Андрія Довгуна