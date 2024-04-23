Правоохоронці виявили ознаки незаконного збагачення у поліцейського з Дніпра. За два роки на цій посаді він набув активів, які перевищували його доходи щонайменше на понад 14 мільйонів гривень.
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Активи поліцейського значно перевищують його доходи
З 2021 по 2022 роки підозрюваний перебував на посаді заступника начальника одного з управлінь поліції ГУНП в Дніпропетровській області й очолював відділ кримінальної поліції. Встановлено, що за цей час він придбав земельну ділянку, житловий будинок та навіть Porsche Megan 2017 року випуску
Традиційно, незаконно набуде майно було оформлено на третіх осіб. Зокрема ділянка записана на тещу поліцейського – згідно з договором, вона "придбала" її за 37 500 гривень. Надалі на неї оформили й право власності на житловий будинок, який будувався протягом 2022 року.
Це підтверджується документами, отриманими під час здійснення слідчих дій в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань,
– зазначили в НАЗК.
Натомість автомобіль Porsche Macan записаний на тестя. Хоч ним фактично користувалась його донька, тобто дружина посадовця.
Важливо, що про дуже заможних родичів мова не йде – заощадження та загальні офіційні доходи службовця, його сім’ї, тестя та тещі значно нижчі за вартість набутих активів.
За даними джерела видання "Українська правда", мовиться про полковника поліції Андрія Довгуна.
Варто зазначити, що у 2023 році цього правоохоронця викрили ще й на вимаганні 200 тисяч доларів США неіснуючого боргу. Власне, саме завдяки цій справі виявили його незаконні статки.
Що відомо про справу Андрія Довгуна
- Минулого року ДБР викрила правоохоронця на вимаганні разом зі своїм братом грошей у будівельників. Майстри робили ремонт в садибі, оформленій на його тещу.
- Після завершення робіт через коротке замикання у будинку сталася пожежа. Попри аргументи будівельників, правоохоронець всю провину за пожежу поклав на них і почав вимагати відшкодувати збитки, які сам оцінив у 200 тисяч доларів США.
- За інформацією ДБР, до вибивання грошей з робітників поліціант залучив ще й свого брата. Вони вигадали розпродати автомобілі робітників та пропонували безплатно працювати над відновленням будинку. Одному з мобілізованих робітників наказали кожного місяця перераховувати його заробітною плату, отриману в ЗСУ.
- Також людей залякували кримінальною відповідальністю, вигадували різноманітні строки тюремного ув’язнення, а потім взагалі почали погрожувати вбивством, обіцяючи "закопати тіла так, що їх ніхто і ніколи не знайде". Ба більше, щоб узаконити вибивання "боргу", правоохоронець почав вимагати від чоловіків укласти ще й фіктивні договори позики.
- Однак будівельники звернулися до правоохоронців. Довгуну ту його брату вручили підозри у вимаганні з погрозою насильства, вчиненому службовою особою в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України). Вже під час розслідування працівники ДБР та НАЗК провели моніторинг способу життя правоохоронця і виявили, що лише за 2021 – 2022 роки витратив на будівництво та придбання майна понад 14 мільйонів гривень, що не сходитися з його законними доходами.