Руководители одной воинской части в Кропивницком обвиняются в присвоении бюджетных средств. Речь идет о сумме в размере 9,7 миллионов гривен.

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Что известно о деле

Установлено, что командир и его заместитель при проведении тендерных закупок почти вдвое завысили стоимость деталей для авиационной техники и определили такие условия, что выиграть тендер смогла исключительно подконтрольная компания-поставщик.

В результате сделки государственный бюджет потерял 9,7 миллионов гривен, которые чиновники положили себе в карман.

Работники ГБР завершили уже расследование уголовного производства в отношении горе-командиров. Руководители части обвиняются в присвоении бюджетных средств – ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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Обвинительный акт уже направили в Высший антикоррупционный суд Украины.

Санкция статей, в которых обвиняют командиров, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Тем временем в Черниговской области СБУ задержала военнослужащего областного ТЦК и СП.

На Черниговщине задержали работника ТЦК