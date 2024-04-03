Кроме того, благодаря действиям детективов и прокуроров суд наложил арест на 53 миллиона гривен на банковских счетах компании-поставщика.

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Подробности схемы

По данным НАБУ, организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами АО "Укрзализныця". В июне-декабре 2022 года руководитель этой группы Артем Шило, бывший советник Офиса президента и в дальнейшем сотрудник СБУ, через подконтрольных служебных УЗ обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов.

В ходе расследования выяснилось, что поставки трансформаторов происходили по завышенной стоимости.

Кроме того, он отклонял предложения других участников закупки со значительно более выгодными ценовыми условиями, объясняя это письмом СБУ "Об угрозах государственной безопасности". Зато связи компании, которая "выиграла" тендер с Россией, были намеренно проигнорированы.

Установлено, что трансформаторы закупались через зарегистрированную в Болгарии фирму-прокладку у узбекского производителя, которым частично владеют юридические лица из России,. После этого они перепродавались УЗ по вдвое завышенной цене.

Как следствие, компания понесла убытки на сумму 94,7 миллиона, которыми завладели участники преступления.

7 фигурантов получили подозрения

2 и 3 апреля 2024 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 7 участникам организованной группы:

Руководителю организованной группы Артему Шило – советнику ОП и сотруднику СБУ.

двум участникам организованной группы.

первому заместителю директора Филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".

заместителю директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".

посреднику, который действовал от имени компании-поставщика.

сотруднику Службы безопасности Украины.

Артема Шило и трех других лиц уже задержаны. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Кстати, Шилу также сообщили о подозрении в завладении 117 миллионами гривен при закупке кабелей для "Укрзализныци", которое НАБУ и САП разоблачили в марте этого года.