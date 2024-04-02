Во вторник, 2 апреля, в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро и Специализированной прокуратуры сообщили соответствующую информацию. Там уточнили, что действовала группа с 2021 года и пыталась контролировать средства Укрзализныци.
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Преступный тендер и белорусский паспорт
Как утверждают правоохранители, с июня по декабрь 2022, уже после начала большой войны, руководитель группировки через подконтрольных чиновников в Укрзализныце обеспечил, чтобы поставщиком трансформаторов стала "правильная компания".
Поставка трансформаторов происходила по завышенной стоимости. В качестве основания для отклонения предложений других участников закупки со значительно более выгодными ценовыми условиями использовано письмо "Об угрозах государственной безопасности",
– пишут в САП.
Также отмечают, что руководитель организованной группы умышленно проигнорировал тот факт, что у контроллера соответствующей компании, которая "выиграла" тендер, – белорусское гражданство и тесные связи с Россией.
В НАБУ констатируют, что благодаря действиям детективов и прокуроров суд наложил арест на 53 миллионов гривен, что были банковских счетах компании-поставщика. Также задержали:
- лидера группировки;
- соорганизатора;
- двух участников.
Телеграм-канал NABU Daily by Олег Новиков, который ведет украинский журналист, сообщил, что речь идет о задержании знаменитого СБУшника Артема Шило. Именно он, вероятно, по версии следствия, возглавлял организуемую группу, которую уже разоблачили и ликвидировали.
В то же время известно, что Шило год был советником Офиса Президента после того, как в 2021 году его уволили из Службы безопасности. Однако впоследствии, в августе 2022 года, он все же вернулся в СБУ на должность руководителя главного управления "И", отвечающего за защиту критической инфраструктуры и борьбу с терроризмом.
Компанию-победителя контролирует гражданин Беларуси, который имеет связи из России. Этот "победитель" через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал УЗ,
– уточняет журналист Новиков.
Предварительная квалификация преступления определена следующими статьями Уголовного кодекса Украины:
- часть 3 статьи 27 объясняет, кем является организатор преступления, руководитель преступной организации;
- часть 5 статьи 27 объясняет, кем является пособник преступной организации;
- часть 5 статьи 191 – о присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах, что грозит лишением свободы от 7 до 12 лет, конфискацией имущества и права занимать должности до 3 трех лет.
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Вспомним, что несколько недель назад работники Государственного бюро расследований задержали бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ, который, как подозревают, при исполнении обязанностей незаконно обогатился на 58 миллионов гривен. В ГБР отмечают, что он занимал должность в одном из управлений продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики.