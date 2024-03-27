Декларирование в полном объеме

В октябре 2023 года вступил в силу закон об изменениях в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций в условиях военного положения. Поэтому им были внесены изменения в закон о предотвращении коррупции, а именно выполнение мероприятий финансового контроля в полном объеме.

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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объяснили, что в список тех, кто должен подавать декларации, входят и военнослужащие. Срок подачи деклараций для них, а также для государственных служащих и других субъектов декларирования, которые в 2022 – 2023 годах не подавали декларации, должны были сделать это путем заполнения на официальном веб-сайте НАПК не позднее 31 января 2024 года.

Обратите внимание! Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций, который ранее был ограничен.

Кто должен подавать декларацию, а кто нет

В список тех, кто должен подавать декларации, входят:

военные должностные лица, чьи должности связаны с выполнением организационно-распорядительных, или административно-хозяйственных функций, или уполномоченные на выполнение этих функций.

Кстати, среди таких лиц есть заведующие складами, ревизоры и контролеры, командиры бригады, начальники пограничных отрядов.

лица, которые имеют воинское звание майор, капитан 3 ранга и выше,

военные должностные лица, которые проходят службу в военном комиссариате независимо от звания.

Но среди военных есть такие, кто не должен этого делать:

военные операции объединенных сил (ООС),

военные по призыву лиц офицерского состава,

военные, проходящие службу по контракту,

военные срочной военной службы, курсанты факультетов, кафедр и отделений военной подготовки и тому подобное.

Обратите внимание! Все сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) должны обязательно подавать декларации.

Впрочем, НАПК осуществляет полную проверку только деклараций таких должностных лиц: