Декларирование в полном объеме
В октябре 2023 года вступил в силу закон об изменениях в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций в условиях военного положения. Поэтому им были внесены изменения в закон о предотвращении коррупции, а именно выполнение мероприятий финансового контроля в полном объеме.
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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объяснили, что в список тех, кто должен подавать декларации, входят и военнослужащие. Срок подачи деклараций для них, а также для государственных служащих и других субъектов декларирования, которые в 2022 – 2023 годах не подавали декларации, должны были сделать это путем заполнения на официальном веб-сайте НАПК не позднее 31 января 2024 года.
Кто должен подавать декларацию, а кто нет
В список тех, кто должен подавать декларации, входят:
- военные должностные лица, чьи должности связаны с выполнением организационно-распорядительных, или административно-хозяйственных функций, или уполномоченные на выполнение этих функций.
- лица, которые имеют воинское звание майор, капитан 3 ранга и выше,
- военные должностные лица, которые проходят службу в военном комиссариате независимо от звания.
Но среди военных есть такие, кто не должен этого делать:
- военные операции объединенных сил (ООС),
- военные по призыву лиц офицерского состава,
- военные, проходящие службу по контракту,
- военные срочной военной службы, курсанты факультетов, кафедр и отделений военной подготовки и тому подобное.
Впрочем, НАПК осуществляет полную проверку только деклараций таких должностных лиц:
- председатель, заместители председателя СБУ и другие кадры, которые осуществляют функции представителей власти,
- лица, чьи должности связаны с выполнением организационно-распорядительных, или административно-хозяйственных функций, или уполномоченные на выполнение этих функций. А это начальники финансовых департаментов и отделов, заведующие складами, инспекторы и ревизоры, начальники департаментов и главных управлений и тому подобное.