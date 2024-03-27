Декларування у повному обсязі
У жовтні 2023 року набув чинності закон щодо змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій в умовах воєнного стану. Відтак ним було внесено зміни до закону щодо запобігання корупції, а саме виконання заходів фінансового контролю в повному обсязі.
Читайте також Безоплатне житло: хто з військових має право на це
В Національному агентстві з питань запобігання корупції пояснили, що до списку тих, хто повинен подавати декларації, входять й військовослужбовці. Термін подачі декларацій для них, а також для державних службовців та інших суб’єктів декларування, які у 2022 – 2023 роках не подавали декларації, повинні були зробити це шляхом заповнення на офіційному вебсайті НАЗК не пізніше 31 січня 2024 року.
Хто повинен подавати декларацію, а хто ні
До списку тих, хто має подавати декларації, входять:
- військові посадові особи, чиї посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих функцій, або уповноважені на виконання цих функцій.
- особи, які мають військове звання майор, капітан 3 рангу та вище,
- військові посадові особи, які проходять службу у військовому комісаріаті незалежно від звання.
Але серед військових є такі, хто не повинен цього робити:
- військові операції об’єднаних сил (ООС),
- військові за призовом осіб офіцерського складу,
- військові, що проходять службу за контрактом,
- військові строкової військової служби, курсанти факультетів, кафедр та відділень військової підготовки тощо.
Втім НАЗК здійснює повну перевірку лише декларацій таких посадових осіб:
- голова, заступники голови СБУ та інші кадри, які здійснюють функції представників влади,
- особи, чиї посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих функцій, або уповноважені на виконання цих функцій. А це начальники фінансових департаментів та відділів, завідувачі складів, інспектори та ревізори, начальники департаментів та головних управлінь тощо.