У вівторок, 2 квітня, у пресслужбі Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої прокуратури повідомили відповідну інформацію. Там уточнили, що діяла група від 2021 року та намагалася контролювати кошти Укрзалізниці.

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Злочинний тендер і білоруський паспорт

Як стверджують правоохоронці, від червня до грудня 2022, уже після початку великої війни, керівник угрупування через підконтрольних посадовців в "Укрзалізниці" забезпечив, аби постачальником трансформаторів стала "правильна компанія".

Постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами використано лист "Щодо загроз державній безпеці",

– пишуть у САП.

Також зазначають, що керівник організованої групи умисно проігнорував той факт, що в контролера відповідної компанії, яка "виграла" тендер, – білоруське громадянство та тісні зв'язки з Росією.

Зверніть увагу! Загалом "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 мільйона гривень, якими заволоділи учасники злочину. Трансформатори закуповували через фірму-прокладку та перепродавали УЗ за вдвічі завищеною ціною.

У НАБУ констатують, що завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 мільйонів гривень, що були банківських рахунках компанії-постачальника. Також затримали:

лідера угрупування;

співорганізатора;

двох учасників.

Телеграм-канал NABU Daily by Олег Новіков, який веде український журналіст, повідомив, що йдеться про затримання славнозвісного СБУшника Артема Шила. Саме він, ймовірно, за версією слідства, очолював організовувану групу, яку уже викрили й ліквідували.

Водночас відомо, що Шило рік був радником Офісу Президента після того, як у 2021 році його звільнили зі Служби безпеки. Однак згодом, у серпні 2022 року, він все ж повернувся в СБУ на посаду керівника головного управління "І", що відповідає за захист критичної інфраструктури та боротьбу з тероризмом.

Компанію-переможця контролює громадянин Білорусі, який має зв'язки з Росії. Цей "переможець" через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ,

– уточнює журналіст Новіков.

Попередня кваліфікація злочину визначена такими статтями Кримінального кодексу України:

частина 3 статті 27 пояснює, ким є організатор злочину, керівник злочинної організації;

частина 5 статті 27 пояснює, ким є пособник злочинної організації;

частина 5 статті 191 – про привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах, що загрожує позбавленням волі від 7 до 12 років, конфіскацією майна та права обіймати посади до 3 трьох років.

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Згадаємо, що декілька тижнів тому працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього високопосадовця ЗСУ, який, як підозрюють, під час виконання обов'язків незаконно збагатився на 58 мільйонів гривень. У ДБР зазначають, що він обіймав посаду в одному з управлінь продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики.