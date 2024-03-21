Він обіймав посаду у одному з управлінь продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ. Під час виконання обов'язків він незаконно збагатився на 58 мільйонів гривень.
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Проводять обшуки
Зокрема, мовиться про автомобіль Toyota, 2022 року, квартиру в Києві, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 квадратних метри, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.
Сума перевищує його законні доходи.
Правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання затриманого. Також вирішують питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На незаконні активи накладено арешт.
Посадовці Міноборони розкрали понад 4 мільйони гривень
- На Вінниччині правоохоронці викрили чергову схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби ЗСУ. Виявилося, оборудку провернули посадовці Міноборони: троє чиновників оборонного відомства здійснили махінації на закупівлях ліжок для української армії.
- Правоохоронці встановили, що 39-річний начальник одного з відділів Міноборони спільно з 68-річним підлеглим та 44-річною підлеглою закупили 2000 ліжок для військових за цінами вище ринкових.
- За таке правопорушення підозрювані можуть опинитися за ґратами на 12 років. Також зловмисників позбавлять права обіймати певні посади та конфіскують у них приватну власність.