Так, троє чиновників оборонного відомства здійснили махінації на закупівлях ліжок для української армії.
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Що накоїли посадовці оборонного відомства
За даними слідства, 39-річний начальник одного з відділів Міноборони спільно з 68-річним підлеглим та 44-річною підлеглою закупили 2000 ліжок для військових за цінами вище ринкових.
У такий спосіб вони завдали збитків державному бюджету на суму у майже 4,3 мільйони гривень.
Яке покарання загрожує чиновникам Міноборони
Відомо, що усім учасникам злочинної схеми вже повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За таке правопорушення підозрювані можуть опинитися за гратами на 12 років. Також зловмисників позбавлять права обіймати певні посади та конфіскують у них приватну власність.
Наразі начальнику відділу вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 4 мільйони гривень. Його спільникам суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Найбільші скандали із закупівлями для ЗСУ
- На початку року суспільство сколихнула звістка про розкрадання державних коштів, які були виділені для армії, одним із найбільших постачальників Міноборони. Йдеться про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він та ще 5 спільників, зокрема його син Роман, не виконали замовлення щодо поставок ЗСУ одягу та білизни і незаконно заволоділи майже 1 мільярдом гривень.
- Сьогодні, зокрема, стало відомо, що Гринкевичу – старшому продовжили термін перебування під вартою ще на місяць.
- Інший скандал, пов'язаний із колишніми та нинішніми посадовцями Міноборони. За даними слідства, підозрювані уклали контракт з "Львівським арсеналом" на поставку 100 тисяч мінометних снарядів для ЗСУ. Гроші компанії виплатили, а жодного боєприпаса військові так і не отримали. Відомо, що у цій справі фігурують Олександр Лієв, колишній керівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони; Тоомас Нахкур – відсторонений керівник цього департаменту оборонного відомства; Юрій Збітнєв – керівник "Львівського арсеналу".