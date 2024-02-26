Так, троє чиновників оборонного відомства здійснили махінації на закупівлях ліжок для української армії.

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Що накоїли посадовці оборонного відомства

За даними слідства, 39-річний начальник одного з відділів Міноборони спільно з 68-річним підлеглим та 44-річною підлеглою закупили 2000 ліжок для військових за цінами вище ринкових.

У такий спосіб вони завдали збитків державному бюджету на суму у майже 4,3 мільйони гривень.

Яке покарання загрожує чиновникам Міноборони

Відомо, що усім учасникам злочинної схеми вже повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За таке правопорушення підозрювані можуть опинитися за гратами на 12 років. Також зловмисників позбавлять права обіймати певні посади та конфіскують у них приватну власність.

Наразі начальнику відділу вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 4 мільйони гривень. Його спільникам суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Найбільші скандали із закупівлями для ЗСУ