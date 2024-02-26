Так, трое чиновников оборонного ведомства совершили махинации на закупках кроватей для украинской армии.

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Что натворили чиновники оборонного ведомства

По данным следствия, 39-летний начальник одного из отделов Минобороны совместно с 68-летним подчиненным и 44-летней подчиненной закупили 2000 кроватей для военных по ценам выше рыночных.

Таким образом они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму в почти 4,3 миллиона гривен.

Какое наказание грозит чиновникам Минобороны

Известно, что всем участникам преступной схемы уже сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. За такое правонарушение подозреваемые могут оказаться за решеткой на 12 лет. Также злоумышленников лишат права занимать определенные должности и конфискуют у них частную собственность.

Сейчас начальнику отдела уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 миллиона гривен. Его сообщникам суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Крупнейшие скандалы с закупками для ВСУ