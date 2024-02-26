Так, трое чиновников оборонного ведомства совершили махинации на закупках кроватей для украинской армии.
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Что натворили чиновники оборонного ведомства
По данным следствия, 39-летний начальник одного из отделов Минобороны совместно с 68-летним подчиненным и 44-летней подчиненной закупили 2000 кроватей для военных по ценам выше рыночных.
Таким образом они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму в почти 4,3 миллиона гривен.
Какое наказание грозит чиновникам Минобороны
Известно, что всем участникам преступной схемы уже сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. За такое правонарушение подозреваемые могут оказаться за решеткой на 12 лет. Также злоумышленников лишат права занимать определенные должности и конфискуют у них частную собственность.
Сейчас начальнику отдела уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 миллиона гривен. Его сообщникам суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Крупнейшие скандалы с закупками для ВСУ
- В начале года общество всколыхнуло известие о хищении государственных средств, которые были выделены для армии, одним из крупнейших поставщиков Минобороны. Речь идет о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче. Он и еще 5 сообщников, в частности его сын Роман, не выполнили заказ по поставкам ВСУ одежды и белья и незаконно завладели почти 1 миллиардом гривен.
- Сегодня, в частности, стало известно, что Гринкевичу – старшему продлили срок пребывания под стражей еще на месяц.
- Другой скандал, связан с бывшими и нынешними должностными лицами Минобороны. По данным следствия, подозреваемые заключили контракт с "Львовским арсеналом" на поставку 100 тысяч минометных снарядов для ВСУ. Деньги компании выплатили, а ни одного боеприпаса военные так и не получили. Известно, что в этом деле фигурируют Александр Лиев, бывший руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны; Тоомас Нахкур – отстраненный руководитель этого департамента оборонного ведомства; Юрий Збитнев – руководитель "Львовского арсенала".